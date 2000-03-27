Раздел: Авто
Эстонцы превратили "Таврию" в гоночный автомобиль
Модификацию машины 1986 года провели энтузиасты.
Мало кто знает, что в украинской «Таврии»1986 года было спортивное прошлое. Один из гоночных экземпляров восстановили специалисты из Эстонии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Раллийная версия «Таврии» имеет очень мало общего со своими серийными собратьями. Автомобиль получил трубчатую раму, среднемоторну компоновку, многорычажную подвеску и систему заднего привода.
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В подкапотном пространстве «Таврии» скрывается силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2106, а трансмиссию взяли у «Москвича». Весь процесс переделки мастера фотографировали и публиковали месяцами в «Фейсбуке».
Мало кто знает, что в украинской «Таврии»1986 года было спортивное прошлое. Один из гоночных экземпляров восстановили специалисты из Эстонии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Раллийная версия «Таврии» имеет очень мало общего со своими серийными собратьями. Автомобиль получил трубчатую раму, среднемоторну компоновку, многорычажную подвеску и систему заднего привода.
Читайте также: Так выглядит концепт Lanos, который не приняли в серийное производство
В подкапотном пространстве «Таврии» скрывается силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2106, а трансмиссию взяли у «Москвича». Весь процесс переделки мастера фотографировали и публиковали месяцами в «Фейсбуке».
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