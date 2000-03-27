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Раздел: Авто  
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Стали известны новые подробности и дата выхода Jeep Wrangler

Стали известны новые подробности и дата выхода Jeep Wrangler Автомобиль появится на рынке в апреле следующего года.

Первые автомобили поступят в салоны дилеров в апреле 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

На первом этапе продаж пикапы предложат с двумя турбированными бензиновыми агрегатами, объемом 2,0 л и 3,6 л. Позже появится турбодизельная модификация с трехлитровым шестицилиндровым мотором, а следом — гибрид. Американские дилеры рассказали, что приобрести коммерческий Wrangler можно будет через год.

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Jeep Wrangler нового поколения дебютировал в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На американском рынке рамный внедорожник представлен в трех— и пятидверном исполнениях.
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 Теги: Jeep Wrangler, дата, подробности

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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