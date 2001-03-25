Раздел: Авто
В Британии закрыли последний завод, выпускающий Toyota Avensis
Эта модель производилась с 1997 года.
Производство автомобиля было прекращено в британском Бернастоне, а это предприятие было единственным, где осуществлялась сборка Toyota Avensis, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Популярность модели и низкие продажи стали причиной, по которой в компании решили прекратить выпуск семейства автомобилей Toyota Avensis.
Так, в 2017 году японский производитель на британском рынке реализовал менее 25 тысяч авто семейства, тогда как VW Passat и Skoda Superb были проданы в количестве свыше 80 тысяч единиц.
Впрочем, самым удачным годом для Toyota Avensis стал 2004, когда объёма продаж достиг показателя 143 тысяч экземпляров.
Читайте также: Эстонцы превратили "Таврию" в гоночный автомобиль
Будет ли у автомобиля преемник сейчас неизвестно. Всего у Avensis три поколения, а впервые она появилась в 1997 году.
Производство автомобиля было прекращено в британском Бернастоне, а это предприятие было единственным, где осуществлялась сборка Toyota Avensis, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Популярность модели и низкие продажи стали причиной, по которой в компании решили прекратить выпуск семейства автомобилей Toyota Avensis.
Так, в 2017 году японский производитель на британском рынке реализовал менее 25 тысяч авто семейства, тогда как VW Passat и Skoda Superb были проданы в количестве свыше 80 тысяч единиц.
Впрочем, самым удачным годом для Toyota Avensis стал 2004, когда объёма продаж достиг показателя 143 тысяч экземпляров.
Читайте также: Эстонцы превратили "Таврию" в гоночный автомобиль
Будет ли у автомобиля преемник сейчас неизвестно. Всего у Avensis три поколения, а впервые она появилась в 1997 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
483
0
Оставьте свой комментарий