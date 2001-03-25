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Раздел: Авто  
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В Британии закрыли последний завод, выпускающий Toyota Avensis

В Британии закрыли последний завод, выпускающий Toyota Avensis Эта модель производилась с 1997 года.

Производство автомобиля было прекращено в британском Бернастоне, а это предприятие было единственным, где осуществлялась сборка Toyota Avensis, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Популярность модели и низкие продажи стали причиной, по которой в компании решили прекратить выпуск семейства автомобилей Toyota Avensis.

Так, в 2017 году японский производитель на британском рынке реализовал менее 25 тысяч авто семейства, тогда как VW Passat и Skoda Superb были проданы в количестве свыше 80 тысяч единиц.

Впрочем, самым удачным годом для Toyota Avensis стал 2004, когда объёма продаж достиг показателя 143 тысяч экземпляров.

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Будет ли у автомобиля преемник сейчас неизвестно. Всего у Avensis три поколения, а впервые она появилась в 1997 году.
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 Теги: Toyota Avensis‍, производство

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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