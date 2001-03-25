Раздел: Авто
Siemens и Hackrod показали футуристический концепт, созданный на 3D-принтере
При проектировании автомобиля использовали устройства дополненной реальности.
Калифорнийская фирма Hackrod совместно с немецкой компанией Siemens представила свое уникальное творение La Bandita - первый автомобиль, напечатанный на 3D-принтере и созданный с применением систем виртуальной реальности и искусственного интеллекта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Представители Hackrod считают, что в будущем автолюбители смогут сами проектировать и разрабатывать машины, использовав для этого 3D-принтер.
Модель La Bandita обеспечили множеством современных технологий. Все стадии разработки авто объединили с применением актуальных наработок.
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Оформление авто создавали с помощью шлемов дополненной реальности с системой машинного обучения. Затем транспортное средство отправили на 3D-печать. Авто изготовлено из стали и алюминия.
Калифорнийская фирма Hackrod совместно с немецкой компанией Siemens представила свое уникальное творение La Bandita - первый автомобиль, напечатанный на 3D-принтере и созданный с применением систем виртуальной реальности и искусственного интеллекта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Представители Hackrod считают, что в будущем автолюбители смогут сами проектировать и разрабатывать машины, использовав для этого 3D-принтер.
Модель La Bandita обеспечили множеством современных технологий. Все стадии разработки авто объединили с применением актуальных наработок.
Читайте также: Эстонцы превратили "Таврию" в гоночный автомобиль
Оформление авто создавали с помощью шлемов дополненной реальности с системой машинного обучения. Затем транспортное средство отправили на 3D-печать. Авто изготовлено из стали и алюминия.
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