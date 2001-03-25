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Раздел: Авто  
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Subaru показала оптику кроссовера Forester нового поколения

Subaru показала оптику кроссовера Forester нового поколения Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта.

Компания Subaru опубликовала новое тизерное изображение кроссовера Forester нового поколения. На снимке показаны C-образный фонарь и задняя часть кузова. В целом дизайн новинки, судя по ранее опубликованным снимкам из брошюры, должен получить черты концепта под названием VIZIV Future, который был представлен еще в октябре 2015 года на Токийском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Кроссовер построят на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV. По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдут бензиновые четырехцилиндровые двигатели. Также Forester укомплектуют бесступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Кроме этого клиентам предоставят новые системы безопасности.

Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта.

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Приобрести машину можно с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, причем самая мощная версия оснащается двухлитровым турбомотором. Все двигатели работают совместно с бесступенчатой коробкой передач.
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 Теги: Subaru Forester

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Сегодня, 10:28 » Автор: Богдан Процив
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