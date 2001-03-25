Раздел: Авто
Европейский автомобили оснастят функцией eCall
Такая функция поможет вызвать помощь и сообщить о проблеме.
С 31 марта 2018 года все легковые автомобили и небольшие фургоны, что будут производится в Евросоюзе, должны комплектоваться устройством для вызова экстренных служб – eCall.
Технология eCall будет автоматически набирать номер "112" и предупреждать аварийные службы о произошедшем ДТП, сообщается на сайте Европарламента.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Это позволит спасателям максимально оперативно прибывать на место происшествия и своевременно предоставлять первую медицинскую помощь.
Закон об оборудовании автомобилей системой экстренного оповещения был принят в 2015 году. Евродепутаты также обязали Еврокомиссию отслеживать результаты такого нововведения на протяжении трех лет с момента вступления в силу закона. Если результаты использования технология eCall будут значительными, то ее также будут устанавливать на автобусы и грузовые автомобили.
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В Европейских городах не строят подземных переходов, их роль выполняют необычные зебры. Например, почти по всей Швейцарии строят так называемые островки безопасности, которые заставляют водителей уменьшить скорость и таким образом делают движение на дороге безопасным.
С 31 марта 2018 года все легковые автомобили и небольшие фургоны, что будут производится в Евросоюзе, должны комплектоваться устройством для вызова экстренных служб – eCall.
Технология eCall будет автоматически набирать номер "112" и предупреждать аварийные службы о произошедшем ДТП, сообщается на сайте Европарламента.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Это позволит спасателям максимально оперативно прибывать на место происшествия и своевременно предоставлять первую медицинскую помощь.
Закон об оборудовании автомобилей системой экстренного оповещения был принят в 2015 году. Евродепутаты также обязали Еврокомиссию отслеживать результаты такого нововведения на протяжении трех лет с момента вступления в силу закона. Если результаты использования технология eCall будут значительными, то ее также будут устанавливать на автобусы и грузовые автомобили.
Читайте также: Google презентовал собственный автомобильный бренд
В Европейских городах не строят подземных переходов, их роль выполняют необычные зебры. Например, почти по всей Швейцарии строят так называемые островки безопасности, которые заставляют водителей уменьшить скорость и таким образом делают движение на дороге безопасным.
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