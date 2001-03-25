» » Партии крупного автомобильного концерна отзывают из Китая
Раздел: Авто  
0

Партии крупного автомобильного концерна отзывают из Китая

Партии крупного автомобильного концерна отзывают из Китая Все дефекты в новых BMW должны будут устранить совершенно бесплатно.

BMW China и BMW Brilliance Automotive планируют отозвать с китайского рынка 44,052 тыс. автомобилей из-за производственных дефектов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. Под эту кампанию попадают 6,989 тыс. машин моделей 316i, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 335Li и X1, выпущенных BMW Brilliance Automotive с 13 февраля 2012 года по 28 декабря 2013 года.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Кроме того, BMW China отзовет 37,063 тыс. импортных автомобилей моделей 120i, 220i, 320i, 328i, 335i, 428i, 435i, 528i, 535i, 640i, X1, X5, X6, M235i, M3, M5 и M6, произведенных в период с 4 августа 2012 года по 30 декабря 2013 года.

Читайте также: В Украине отзывают кроссоверы Porsche Macan

Некоторые автомобили имеют неисправности газогенераторов подушек безопасности, при раскрытии которых может возникнуть угроза безопасности водителя. Отзыв проблемных автомобилей начнется 11 июня 2018 года, дефектные автозапчасти будут заменены бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа". В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: BMW, дефекты, партия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:31 » Автор: Едгар Букмирза
     949
     0

Похожие новости по теме

В Китае отозвано рекордное число автомобилей В Китае отозвано рекордное число автомобилей

В прошлом году отозвано более 20 млн машин.

Aston Martin из-за дефектов отзовет около 5,5 тысяч автомобилей Aston Martin из-за дефектов отзовет около 5,5 тысяч автомобилей

У автомобилей обнаружились проблемы с трансмиссией и электропроводкой.

Toyota отзывает по всему миру 1,43 миллиона автомобилей Toyota отзывает по всему миру 1,43 миллиона автомобилей

Автомобили отзываются из-за неисправности подушек безопасности.

В 57 тысячах авто Dongfeng и Nissan обнаружена серьезная неисправность В 57 тысячах авто Dongfeng и Nissan обнаружена серьезная неисправность

Авто будут отзывать из-за неисправных подушек безопасности.

Mitsubishi отзовет около 25 тыс. автомобилей с рынка США Mitsubishi отзовет около 25 тыс. автомобилей с рынка США

В Mitsubishi заявили, что все неполадки будут устранены бесплатно.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх