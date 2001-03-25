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Раздел: Авто  
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Geely рассекретил интерьер нового кроссовера

Geely рассекретил интерьер нового кроссовера Мировой общественности кроссовер покажут на автовыставке в Пекине.

Производитель Geely показал миру интерьер салона обновленного кросс-хэтчбека Emgrand GS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Напомним, что экстерьер нового авто концерн рассекретил несколькими днями ранее, а сейчас продемонстрировал фотографию интерьера машины.

Рассматривая представленный фотоснимок можно заметить, что салон обновленного автомобиля оформлен в стилистике флагмана компании Geely Boyue. В частности, модель наградили таким же мультифункциональным рулевым колесом, похожей центральной консолью и аналогичной панелью приборов.

Отличие от предшественника «посвежевший» кросс-хэтч имеет изменённые бампера, немного модернизированную решетку радиатора, фары головного света на LED-элементах и иные задние фонари. Также, клиренс новинки увеличился на 13 мм и достигает 193 мм.

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В моторном отсеке Emgrand GS 2019 установлен турбодвижок рабочим объемом 1,4 литра, производительность которого 133 л.с. Сочетается с ним механическая трансмиссия на 6 скоростей или 6-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.
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 Теги: Geely, кроссовер, Пекин

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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