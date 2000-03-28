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Раздел: Авто  
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BMW и Lexus будут продавать автомобили по подписке

BMW и Lexus будут продавать автомобили по подпискеК концу года в компании обещают цены подписки и другие подробности.

Реализация автомобиля по системе ежемесячной подписки — это нечто среднее между краткосрочной арендой и лизингом на несколько лет. Схема подписки позволяет покупать автомобиль по модели ежемесячного платежа, куда также включены обслуживание и страхование машины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vesti.ru.

И эта же схема позволяет периодически менять модель используемой машины. Подобные сервисы уже используют Volvo, Cadillac, Ford и Porsche.

Теперь на очереди BMW и Lexus с собственными системами ежемесячной подписки на автомобили. Причем у BMW пилотная программа под названием Access стартует уже 2 апреля 2018 года в США, пишет сайт Vс.ru. В компании считают, что такая схема поможет привлечь молодых клиентов, чьи потребительские привычки сформированы компаниями вроде Uber и Airbnb.

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У "Лексуса" первым программу подписки примерит на себя новый компактный кроссовер UX, старт продаж которого намечен на декабрь 2018 года.
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 Теги: BMW, Lexus, подписка

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Вчера, 23:27 » Автор: Едгар Букмирза
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