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Раздел: Авто  
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Эксперт рассказал, что известно о Ford Focus новой версии

Эксперт рассказал, что известно о Ford Focus новой версии Новый Ford может выйти в нескольких редакциях.

При рассмотрении снимков становится понятно, что новый американский автомобиль Ford Focus сохранит пропорции нынешней версии модели, но только боковины станут более мускулистыми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Транспортное средство оснастят агрессивной радиаторной решеткой и эффектной оптикой с горизонтальными планками ДХО и светодиодами. Интерьер исполнили в духе новой Форда Фиеста, где стоит выделить мультимедийную систему с большим тачскрином и большим дисплей панели управления.

Длина нового авто увеличится на 5 сантиметров, что улучшит жизнь пассажиров 2-го ряда. Но Ford Focus уменьшится на полсотни килограмм в массе.

В подкапотном пространстве нового ТС разместится 3-цилиндровый 1-литровый турбоагрегат мощностью 100 «коней». Модификация ST получит 280-сильный движок. Не исключается и выход дизельных, гибридных и электрических моделей. Силовые агрегаты смогут работать с «автоматом», «механикой» и «роботом» с двойным сцеплением.

Также может выйти кроссовая версия нового Фокуса. Она может получить увеличенный клиренс, иную подвеску, другой защитный пластиковый обвес и систему переднего привода.

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Новая версия модели Ford Focus RS выйдет через несколько лет, но уже есть кое-какая информация о нем. Авто снабдили мотором, складывающимся из 48-вольтовой бортовой электросети и стартер-генератора. Он вырабатывает 400 «коней».
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 Теги: Ford Focus, факты

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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