Раздел: Авто
Rolls-Royce выпустит версию Wraith со "звездным небом" в салоне
Для создания необычного эффекта используются оптоволоконные светодиоды.
С таким опциями купе будет выпущено ограниченным тиражом. Как сообщили в компании купе Wraith с названием Luminary Collection выпустят в количестве 55 экземпляров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В салоне каждого их экземпляров будет потолок с имитацией «падающих звезд», деревянные панели, которые будут светится, а также в интерьере будут детали салона, выполненные из ткани, в составе которой стальные нити.
Создало такую версию автомобиля подразделение Rolls-Royce Bespoke. В потолке автомобиля присутствует 1340 оптоволоконных световодов, которые имитируют вспышку восьми метеоров.
Под капотом Rolls-Royce Wraith установлен 6,6-литровый 12-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 632 л.с. при 870 Нм крутящего момента.
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Пару двигателю составляет восьмискоростной автомат. Разгон купе до первой сотни осуществляется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
С таким опциями купе будет выпущено ограниченным тиражом. Как сообщили в компании купе Wraith с названием Luminary Collection выпустят в количестве 55 экземпляров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В салоне каждого их экземпляров будет потолок с имитацией «падающих звезд», деревянные панели, которые будут светится, а также в интерьере будут детали салона, выполненные из ткани, в составе которой стальные нити.
Создало такую версию автомобиля подразделение Rolls-Royce Bespoke. В потолке автомобиля присутствует 1340 оптоволоконных световодов, которые имитируют вспышку восьми метеоров.
Под капотом Rolls-Royce Wraith установлен 6,6-литровый 12-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 632 л.с. при 870 Нм крутящего момента.
Читайте также: Эксперт рассказал, что известно о Ford Focus новой версии
Пару двигателю составляет восьмискоростной автомат. Разгон купе до первой сотни осуществляется за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
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