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Раздел: Авто  
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В Аризоне остановили испытания беспилотных авто Uber

В Аризоне остановили испытания беспилотных авто Uber Причиной запрета программы стал недавний наезд на пешехода.

История с наездом беспилотного автомобиля компании Uber на пешехода, переходившего дорогу в вечернее время, получила вполне ожидаемое продолжение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.

Напомним вам, что в результате ДТП женщина-пешеход получила несовместимые с жизнью травмы и позднее скончалась в госпитале. Официальные власти Аризоны наложили запрет на дальнейшие испытания беспилотных автомобилей компании на общественных дорогах штата.

Губернатор штата Аризона опубликовал текст письма, направленного генеральному директору компании Uber Даре Хосровшахи. В письме губернатор описал произошедший недавно инцидент как «настораживающий и пугающий». Оно и понятно: после того, как были опубликованы видеозаписи регистратора, установленного в беспилотном автомобиле, стало ясно, что ни авто, ни контролирующий его испытатель не предприняли ничего, чтобы избежать столкновения с пешеходом.

Ранее представители компании Uber уже заявили, что временно приостановили испытания беспилотных авто на территории штата Аризоны, а также на дорогах городов Сан-Франциско, Торонто и Питсбурга. Однако если власти этих городов также выскажутся против подобных «испытательных поездок», Uber окажется в незавидном положении.

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Ведь для обучения автопилота и тестирования систем беспилотной езды очень важно иметь доступ к дорогам общественного пользования.
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 Теги: Аризона, Uber

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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