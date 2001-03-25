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MINI представила электрическую модификацию хэтчбека Cooper
Первый серийный электрический MINI появится в 2019 году.
Компания MINI представила концептуальную электрическую модификацию классического хэтчбека Cooper. Публичная премьера новинки состоялась на Нью-Йоркском автосалоне примерна за год до дебюта первого серийного электрокара британской марки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Прототип построен на базе поздней версии MINI первого поколения. Прототип оснастили электромотором, отдача которого не уточняется. Двигатель питается от комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч, а без подзарядки концепт-кар способен проехать до 105 километров.
Первый серийный электрокар компании MINI появится в 2019 году. Внешне и технически новинка будет напоминать прототип Electric Concept, который был представлен осенью прошлого года на Франкфуртском автосалоне.
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По предварительным данным, серийный MINI Cooper E сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 7,5 секунды, а его запас хода составит 305 км в час. На данный момент модель проходит финальную стадию дорожных испытаний.
Компания MINI представила концептуальную электрическую модификацию классического хэтчбека Cooper. Публичная премьера новинки состоялась на Нью-Йоркском автосалоне примерна за год до дебюта первого серийного электрокара британской марки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Прототип построен на базе поздней версии MINI первого поколения. Прототип оснастили электромотором, отдача которого не уточняется. Двигатель питается от комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч, а без подзарядки концепт-кар способен проехать до 105 километров.
Первый серийный электрокар компании MINI появится в 2019 году. Внешне и технически новинка будет напоминать прототип Electric Concept, который был представлен осенью прошлого года на Франкфуртском автосалоне.
Читайте также: Cadillac представил новый компактный кроссовер XT4
По предварительным данным, серийный MINI Cooper E сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 7,5 секунды, а его запас хода составит 305 км в час. На данный момент модель проходит финальную стадию дорожных испытаний.
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