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Раздел: Авто  
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MINI представила электрическую модификацию хэтчбека Cooper

MINI представила электрическую модификацию хэтчбека CooperПервый серийный электрический MINI появится в 2019 году.

Компания MINI представила концептуальную электрическую модификацию классического хэтчбека Cooper. Публичная премьера новинки состоялась на Нью-Йоркском автосалоне примерна за год до дебюта первого серийного электрокара британской марки, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Прототип построен на базе поздней версии MINI первого поколения. Прототип оснастили электромотором, отдача которого не уточняется. Двигатель питается от комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч, а без подзарядки концепт-кар способен проехать до 105 километров.

Первый серийный электрокар компании MINI появится в 2019 году. Внешне и технически новинка будет напоминать прототип Electric Concept, который был представлен осенью прошлого года на Франкфуртском автосалоне.

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По предварительным данным, серийный MINI Cooper E сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 7,5 секунды, а его запас хода составит 305 км в час. На данный момент модель проходит финальную стадию дорожных испытаний.

MINI представила электрическую модификацию хэтчбека Cooper
MINI представила электрическую модификацию хэтчбека Cooper
MINI представила электрическую модификацию хэтчбека Cooper
MINI представила электрическую модификацию хэтчбека Cooper
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 Теги: MINI, электромобиль

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Сегодня, 15:04 » Автор: Богдан Процив
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