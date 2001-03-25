Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

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Определены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года» Претендовать на звание лучшего автомобиля в 2018 году будут Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.

Опубликован список претендентов на звание «Всемирного автомобиля года» На победу в конкурсе претендуют три японских, две немецких и две британских модели.