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Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Лучшим автомобилем 2018 года стал кроссовер Volvo XC60.
На Нью-Йоркском автосалоне назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) — награда досталась кроссоверу Volvo XC60. Шведская марка впервые получила главный приз за всю его историю, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
На финальной стадии конкурса, шорт-лист которого объявили в начале марта на мотор-шоу в Женеве, на победу, помимо Volvo XC60, претендовали кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Победителя определило жюри, состоящее из 82 журналистов. Ранее Volvo XC60 стал победителем конкурса «Японский автомобиль года», а также занял первое место в конкурсе «Североамериканский автомобиль года» в категории «кроссовер/минивэн».
В России шведская модель предлагается с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Агрегаты на тяжелом топливе D4 и D5 развивают 190 и 235 л.с. соответственно. В бензиновую линейку вошел двигатель T5 мощностью 249 л.с., а также 320-сильный агрегат T6 с турбокомпрессором и приводным нагнетателем. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат». Цены на кроссовер начинаются от 2 995 000 руб.
Помимо основной номинации «Всемирный автомобиль года», в рамках церемонии жюри выбрало «Лучший представительский автомобиль». Им стал флагманский седан Audi A8, опередивший Porsche Cayenne и Porsche Panamera.
В категории «Лучший спортивный автомобиль» победил заряженный седан BMW M5, который обошел по очкам хот-хэтч Honda Civic Type R и купе Lexus LC500. «Городским автомобилем года» назвали новый Volkswagen Polo, набравший больше голосов, чем Ford Fiesta и Suzuki Swift.
Победа в конкурсе «Зеленый автомобиль года» досталась электрокару Nissan Leaf второго поколения, опередившему гибриды Chrysler Pacifica и BMW 530e iPerformance. Наконец, приз за «Лучший дизайн» достался Range Rover Velar. На победу в этой категории также претендовали Volvo XC60 и Lexus LC500.
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Победителем прошлогоднего конкурса стал кроссовер Jaguar F-Pace, который опередил по количеству голосов Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Впервые церемония «Автомобиль года» прошла в 2005 году. Тогда победителем стала Audi A6.
На Нью-Йоркском автосалоне назвали победителя конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY) — награда досталась кроссоверу Volvo XC60. Шведская марка впервые получила главный приз за всю его историю, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
На финальной стадии конкурса, шорт-лист которого объявили в начале марта на мотор-шоу в Женеве, на победу, помимо Volvo XC60, претендовали кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Победителя определило жюри, состоящее из 82 журналистов. Ранее Volvo XC60 стал победителем конкурса «Японский автомобиль года», а также занял первое место в конкурсе «Североамериканский автомобиль года» в категории «кроссовер/минивэн».
В России шведская модель предлагается с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Агрегаты на тяжелом топливе D4 и D5 развивают 190 и 235 л.с. соответственно. В бензиновую линейку вошел двигатель T5 мощностью 249 л.с., а также 320-сильный агрегат T6 с турбокомпрессором и приводным нагнетателем. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат». Цены на кроссовер начинаются от 2 995 000 руб.
Помимо основной номинации «Всемирный автомобиль года», в рамках церемонии жюри выбрало «Лучший представительский автомобиль». Им стал флагманский седан Audi A8, опередивший Porsche Cayenne и Porsche Panamera.
В категории «Лучший спортивный автомобиль» победил заряженный седан BMW M5, который обошел по очкам хот-хэтч Honda Civic Type R и купе Lexus LC500. «Городским автомобилем года» назвали новый Volkswagen Polo, набравший больше голосов, чем Ford Fiesta и Suzuki Swift.
Победа в конкурсе «Зеленый автомобиль года» досталась электрокару Nissan Leaf второго поколения, опередившему гибриды Chrysler Pacifica и BMW 530e iPerformance. Наконец, приз за «Лучший дизайн» достался Range Rover Velar. На победу в этой категории также претендовали Volvo XC60 и Lexus LC500.
Читайте также: BMW приступила к тестам нового поколения M3
Победителем прошлогоднего конкурса стал кроссовер Jaguar F-Pace, который опередил по количеству голосов Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Впервые церемония «Автомобиль года» прошла в 2005 году. Тогда победителем стала Audi A6.
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