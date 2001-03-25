Раздел: Авто
Uber поплатился на дискриминацию: компания выплатит $10 млн пострадавшим
Компания решила пойти навстречу работницам.
Uber решил выплатить $10 млн по иску трех сотрудниц компании о дискриминации, который был подан в 2017 году.
Компания также согласилась обновить и расширить систему выплат и публиковать отчеты о количестве женщин и представителей различных рас среди сотрудников, сообщает издание Recode.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Истцами выступили программистки отдела разработок Ингрид Авендано (Ingrid Avendano), Ана Медина (Ana Medina) и Роксана дель Торо Лопез (Roxana Del Toro Lopez). К иску присоеденились еще 420 работников Uber, они настаивали, что при решении финансовых вопросов компания проводит дискриминационную политику по расовому и гендерному признакам, уточняется в сообщении.
Напомним, в 20 марта 2017 года президент Uber Джефф Джоунс покинул свой пост из-за проблем в компании. Как сообщает источник в компании, уход Джоунса связан в том числе с обвинениями в сексизме и сексуальных домогательствах в отношении сотрудников компании. Джоунс признал, что не может справиться с ситуацией. Он проработал в Uber около полугода.
Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Дональда Трампа. Пользователи, выступающие против политики Трампа, также были недовольны тем, что гендиректор компании Трэвис Каланик состоял в консультативном совете бизнеса при президенте.
Читайте также: Компания Uber тестирует беспилотные такси
Усугубила ситуацию жалоба одной из сотрудниц компании на сексуальные домогательства со стороны ее начальника. Пользователи в соцсетях призывали отказаться от Uber в пользу его конкурента Lyft, появился хэштег #DeleteUber ("удалите Uber").
В конце февраля 2017 компанию Uber и ее подразделение Otto обвинили в краже разработок автопилота Alphabet. По версии следствия, сотрудник Waymo украл технологии компании и передал их в Otto. Waymo попросила суд запретить Uber использовать украденные технологии, а также вернуть похищенные секретные материалы.
Uber решил выплатить $10 млн по иску трех сотрудниц компании о дискриминации, который был подан в 2017 году.
Компания также согласилась обновить и расширить систему выплат и публиковать отчеты о количестве женщин и представителей различных рас среди сотрудников, сообщает издание Recode.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Истцами выступили программистки отдела разработок Ингрид Авендано (Ingrid Avendano), Ана Медина (Ana Medina) и Роксана дель Торо Лопез (Roxana Del Toro Lopez). К иску присоеденились еще 420 работников Uber, они настаивали, что при решении финансовых вопросов компания проводит дискриминационную политику по расовому и гендерному признакам, уточняется в сообщении.
Напомним, в 20 марта 2017 года президент Uber Джефф Джоунс покинул свой пост из-за проблем в компании. Как сообщает источник в компании, уход Джоунса связан в том числе с обвинениями в сексизме и сексуальных домогательствах в отношении сотрудников компании. Джоунс признал, что не может справиться с ситуацией. Он проработал в Uber около полугода.
Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Дональда Трампа. Пользователи, выступающие против политики Трампа, также были недовольны тем, что гендиректор компании Трэвис Каланик состоял в консультативном совете бизнеса при президенте.
Читайте также: Компания Uber тестирует беспилотные такси
Усугубила ситуацию жалоба одной из сотрудниц компании на сексуальные домогательства со стороны ее начальника. Пользователи в соцсетях призывали отказаться от Uber в пользу его конкурента Lyft, появился хэштег #DeleteUber ("удалите Uber").
В конце февраля 2017 компанию Uber и ее подразделение Otto обвинили в краже разработок автопилота Alphabet. По версии следствия, сотрудник Waymo украл технологии компании и передал их в Otto. Waymo попросила суд запретить Uber использовать украденные технологии, а также вернуть похищенные секретные материалы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
235
0
Оставьте свой комментарий