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Раздел: Авто  
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Audi представила свой обновленный спорткар

Audi представила свой обновленный спорткарВ техническом плане новинка выполнена сложнее, чем Audi RS Coupe.

На автосалоне в Нью-Йорке немецкий автогигант показал новое поколение Audi RS Sportback.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Автомобиль обратил на себя оживленное внимание у посетителей.

Эксперты отмечают, что в техническом плане новинка выполнена сложнее, чем Audi RS Coupe. Впрочем, обе модели объединены двигателем. Под капотом у представителей Audi имеется бензиновый мотор V6 с турбонаддувом с объемом в 2,6 литра и мощностью в 444 лошадиные силы. Они обслуживают коробку-автомат в 8 ступеней.

Новый спорткар способен набирать скорость в 60 миль менее, чем за 4 секунды. До своих максимальных 249 километров автомобиль сможет разогнаться плавно за короткий отрезок времени.

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Если говорить о размерах, то Audi RS Sportback чуть шире представителя Coupe. Например, боковая сторона чуть шире, а именно на 15 миллиметров.
Внутри салона автомобиля имеется ряд навигационных и мультимедийных функций, управляемых Audi Virtual Cockpit, расположенной на передней панели в центр. В число опций входят Apple CarPlay, Android Auto, другие уникальные приложения.
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 Теги: Audi, спорткар

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Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
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