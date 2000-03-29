Раздел: Авто
Bentley выйдет на рынок электромобилей
О планах выпуска электрокара рассказал дизайнер компании.
Британцы планируют выпустить роскошный четырехдверный электрокар Bentley. Об этом сообщает AutoExpress со ссылкой на главного дизайнера бренда Штефана Силаффа. В основу новинки ляжет платформа будущего электромобиля Porsche Mission E. Сроки появления роскошного электрокара Bentley пока не называются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
«Следующим шагом, безусловно, является электрический, уникальный Bentley. Это будет совершенно новый автомобиль, с новым дизайном, другими пропорциями и передовыми технологиями», — заявил дизайнер.
По неофициальным данным, электрокар может получить название Barnato — в честь британского автогонщика Вульфа Барнато, участника группы автомобильных энтузиастов Bentley Boys.
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Все технические подробности о машине пока держатся в секрете. «Это должен быть четырех- или пятиместный автомобиль с небольшим багажным отделением», — пояснил Силафф.
Британцы планируют выпустить роскошный четырехдверный электрокар Bentley. Об этом сообщает AutoExpress со ссылкой на главного дизайнера бренда Штефана Силаффа. В основу новинки ляжет платформа будущего электромобиля Porsche Mission E. Сроки появления роскошного электрокара Bentley пока не называются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
«Следующим шагом, безусловно, является электрический, уникальный Bentley. Это будет совершенно новый автомобиль, с новым дизайном, другими пропорциями и передовыми технологиями», — заявил дизайнер.
По неофициальным данным, электрокар может получить название Barnato — в честь британского автогонщика Вульфа Барнато, участника группы автомобильных энтузиастов Bentley Boys.
Читайте также: В Китае установили огромный автомат для продажи автомобилей
Все технические подробности о машине пока держатся в секрете. «Это должен быть четырех- или пятиместный автомобиль с небольшим багажным отделением», — пояснил Силафф.
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