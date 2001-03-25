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Раздел: Авто  
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Импортер объявил стоимость электромобиля Jaguar в Украине

Импортер объявил стоимость электромобиля Jaguar в Украине Управление автомобилем производится при помощи единственной педали.

По сообщению импортера, цена на электромобиль Jaguar I-Pace в Украине стартует с отметки 2 192 000 гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Jaguar I-Pace– это полноприводный электрокроссовер, оснащенный 400-сильным двигателем с 696 Нм крутящего момента, и способностью стартовать с нуля до сотни за 4,8 секунды.

Заряда его литий-ионного аккумулятора емкостью 90 кВтч хватает на 480 км. При этом батарея электромобиля заряжается на 80% буквально за 40 мин. при помощи быстрого постоянного тока (100 кВт), или от розетки за 15 минут для дополнительного заряда на 100 км.

Рекуперативная тормозная система обеспечивает интуитивно понятное управление одной педалью, что позволяет увеличивать запас хода электромобиля.

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Для украинского рынка Jaguar I-PACE будет доступен в комплектациях S, SE, HSE, FirstEdition.

Импортер объявил стоимость электромобиля Jaguar в Украине
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 Теги: Jaguar, цена

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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