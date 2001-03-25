» » В США научились отслеживать засыпающих и отвлекающихся водителей
Раздел: Авто  
0

В США научились отслеживать засыпающих и отвлекающихся водителей

В США научились отслеживать засыпающих и отвлекающихся водителей Новая система использует камеру для распознавания лиц.

Американская компания Affectiva, занимающаяся разработкой технологий распознавания человеческих эмоций, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей Automative AI, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Cистема определяет невнимательность человека на основе данных о повороте головы, а также следит за глазами, ртом и эмоциями на лице и умеет подавать сигнал, требующий обратить внимание на дорогу, сообщается на сайте компании.

Невнимательные водители - одна из самых распространенных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. Определяющие внимание к дороге факторы могут быть самыми разными, в том числе сонливость, разговор по телефону, алкогольное или наркотическое опьянение.

В основе алгоритмов Affectiva лежат методы глубокого обучения: их система распознавания эмоций была натренирована на более чем шести миллионах снимков людей.

Читайте также: Новый водородный кроссовер Hyundai уже поступил в продажу

Для того, чтобы выявлять невнимательность водителей, в Automative AI были добавлены еще несколько параметров: поворот головы, частота морганий, а также открытые или закрытые рот и глаза. Это позволит системе определять ситуации, когда водитель вот-вот заснет или когда попросту не смотрит на дорогу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, водители

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     314
     0

Похожие новости по теме

Новый водородный кроссовер Hyundai уже поступил в продажу Новый водородный кроссовер Hyundai уже поступил в продажу

Модель NEXO‍ была впервые представлена летом прошлого года в виде концепта.

Google запатентовала систему распознавания поворотников Google запатентовала систему распознавания поворотников

В системе Google используется специальная камера с короткой выдержкой.

Новый Opel Astra перестанет слепить встречных водителей Новый Opel Astra перестанет слепить встречных водителей

Новые характеристики автомобиля Opel Astra станут незаменимым помощником для водителей.

ГАИ открыла «охоту» на водителей, разговаривающих по мобильнику ГАИ открыла «охоту» на водителей, разговаривающих по мобильнику

Напоминаем, что штраф за разговор по телефону за рулем составляет 425-510 грн.

Hyundai Genesis будет иметь автоматическую систему торможения при приближении к радарам Hyundai Genesis будет иметь автоматическую систему торможения при приближении к радарам

Технология вызывает негативные эмоции у специалистов по дорожной безопасности.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх