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Volkswagen представил впечатляющий концепт нового кроссовера
Пятиместный автомобиль получил название Atlas Cross Sport.
В преддверии открытия Нью-Йоркского автосалона 2018 Volkswagen представил публике концепцию своего нового компактного внедорожника, названного Atlas Cross Sport. Atlas Cross Sport – это как бы уменьшенная версия крупного семиместного «сува» Volkswagen Atlas, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Volkswagen Atlas Cross Sport Данная компактная версия Атласа рассчитана не на 7, а на 5 человек, однако построена на той же самой модульной платформе MQB Volkswagen.
Но, не смотря на меньшие габариты (длина 4 846 мм, ширина 2 029 мм и высота 1 734 мм), выглядит новый кроссовер значительно лучше, получив высокотехнологичный дизайн.
У него спортивный силуэт, новая архитектура светодиодной оптики, хромовая отделка, лобовое стекло, расположенное под бОльшим углом наклона, ниспадающая линия крыши и молдинги на дверях. А 22-дюймовые диски из алюминиевого сплава, «заправленные» под дутые колесные арки, добавили новому Атласу вид мускулистого тела дикого зверя.
«Кровь по телу» которого разгоняет гибридная силовая установка, состоящая из 3,6-литрового 6-цилиндрового двигателя мощностью 276 л.с. и двух электромоторов силой 54 л.с. и 114 л.с. В итоге, внедорожник располагает суммарной отдачей в 355 л.с.
Питает эту мощь комплект аккумуляторных 18 кВт*ч батарей, емкости которых хватит примерно на 40 км езды исключительно на электротяге. Согласно релизу производителя, гибридный кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport будет обладать полноприводной системой Volkswagen 4Motion. И сможет разгоняться до сотни за 5,4 с, развивая максимальную скорость более 200 км/ч.
В салоне Atlas Cross Sport также получит много обновлений, но будет выглядеть довольно строго и лаконично. В частности, его передняя панель будет состоять из 10-дюймового сенсорного дисплея высокого разрешения, играющего роль единой информационно-развлекательной системы с функцией распознавания жестов и выбора графических тем.
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Хотя Volkswagen подчеркивает, что Atlas Cross Sport – это пока еще только концепция, ясно, что данный внедорожник стоит на пороге его серийного выпуска. Так что, вероятно, уже в ближайший год-два мы сможем его увидеть на дорогах.
В преддверии открытия Нью-Йоркского автосалона 2018 Volkswagen представил публике концепцию своего нового компактного внедорожника, названного Atlas Cross Sport. Atlas Cross Sport – это как бы уменьшенная версия крупного семиместного «сува» Volkswagen Atlas, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Volkswagen Atlas Cross Sport Данная компактная версия Атласа рассчитана не на 7, а на 5 человек, однако построена на той же самой модульной платформе MQB Volkswagen.
Но, не смотря на меньшие габариты (длина 4 846 мм, ширина 2 029 мм и высота 1 734 мм), выглядит новый кроссовер значительно лучше, получив высокотехнологичный дизайн.
У него спортивный силуэт, новая архитектура светодиодной оптики, хромовая отделка, лобовое стекло, расположенное под бОльшим углом наклона, ниспадающая линия крыши и молдинги на дверях. А 22-дюймовые диски из алюминиевого сплава, «заправленные» под дутые колесные арки, добавили новому Атласу вид мускулистого тела дикого зверя.
«Кровь по телу» которого разгоняет гибридная силовая установка, состоящая из 3,6-литрового 6-цилиндрового двигателя мощностью 276 л.с. и двух электромоторов силой 54 л.с. и 114 л.с. В итоге, внедорожник располагает суммарной отдачей в 355 л.с.
Питает эту мощь комплект аккумуляторных 18 кВт*ч батарей, емкости которых хватит примерно на 40 км езды исключительно на электротяге. Согласно релизу производителя, гибридный кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport будет обладать полноприводной системой Volkswagen 4Motion. И сможет разгоняться до сотни за 5,4 с, развивая максимальную скорость более 200 км/ч.
В салоне Atlas Cross Sport также получит много обновлений, но будет выглядеть довольно строго и лаконично. В частности, его передняя панель будет состоять из 10-дюймового сенсорного дисплея высокого разрешения, играющего роль единой информационно-развлекательной системы с функцией распознавания жестов и выбора графических тем.
Читайте также: Импортер объявил стоимость электромобиля Jaguar в Украине
Хотя Volkswagen подчеркивает, что Atlas Cross Sport – это пока еще только концепция, ясно, что данный внедорожник стоит на пороге его серийного выпуска. Так что, вероятно, уже в ближайший год-два мы сможем его увидеть на дорогах.
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