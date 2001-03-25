Раздел: Авто
Аналитики назвали три самых продаваемых автомобиля февраля в Украине
Всего за месяц по Украине было продано 5437 машин.
В соответствии с обнародованными данными по количеству проданных в Украине автомобилей, в общей сложности, в феврале было реализовано 5437 единиц транспортных средств. Если сравнивать этот показатель с данными 2017 года, то в стране уровень продаж вырос на 21%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В феврале этого года бесспорным лидером продаж в Украине стала модель автомобиля Audi A3. На эту модель приходится 264 продажи, что неа 44% больше, нежели за аналогичный период годом ранее. На втором месте оказалась модель Toyota RAV4, обладателями которой стали 203 покупателя, что на 5,8% больше чем в феврале 2017 года.
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На третьем месте по уровню продаж оказался автомобиль модели Renault Duster, дилерам удалось реализовать 191 единицу данного автомобиля, что больше на 11% нежели годом ранее.
В соответствии с обнародованными данными по количеству проданных в Украине автомобилей, в общей сложности, в феврале было реализовано 5437 единиц транспортных средств. Если сравнивать этот показатель с данными 2017 года, то в стране уровень продаж вырос на 21%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В феврале этого года бесспорным лидером продаж в Украине стала модель автомобиля Audi A3. На эту модель приходится 264 продажи, что неа 44% больше, нежели за аналогичный период годом ранее. На втором месте оказалась модель Toyota RAV4, обладателями которой стали 203 покупателя, что на 5,8% больше чем в феврале 2017 года.
Читайте также: Импортер объявил стоимость электромобиля Jaguar в Украине
На третьем месте по уровню продаж оказался автомобиль модели Renault Duster, дилерам удалось реализовать 191 единицу данного автомобиля, что больше на 11% нежели годом ранее.
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