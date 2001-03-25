Раздел: Авто
Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
Автомобиль ожидается на рынке летом текущего года.
На автосалоне в Нью-Йорке был представлен обновленный автомобиль Mercedes-AMG C63. Новинка отличается от предшественника новой фирменной радиаторной решеткой с вертикальными прутьями, новым рулевым колесом с сенсорными панелями, а также увеличенными патрубками выпускной системы. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Салон Mercedes-AMG C63 укомплектован виртуальной приборной панелью и медиасистемой 10.25-дюймовым дисплеем.
Автомобиль оснастили 4.0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 476 л.с. и 650 Нм. При этом модификация C63 S имеет отдачу агрегата 510 лошадиных сил и 700 Нм.
Читайте также: Volkswagen представил впечатляющий концепт нового кроссовера
Седан является заднеприводным. До "сотни" 510-сильное купе разгоняется за 3,8 секунды, а версия с мотором мощность 476 л.с. - зя 4,2 секунды.
На автосалоне в Нью-Йорке был представлен обновленный автомобиль Mercedes-AMG C63. Новинка отличается от предшественника новой фирменной радиаторной решеткой с вертикальными прутьями, новым рулевым колесом с сенсорными панелями, а также увеличенными патрубками выпускной системы. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Салон Mercedes-AMG C63 укомплектован виртуальной приборной панелью и медиасистемой 10.25-дюймовым дисплеем.
Автомобиль оснастили 4.0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 476 л.с. и 650 Нм. При этом модификация C63 S имеет отдачу агрегата 510 лошадиных сил и 700 Нм.
Читайте также: Volkswagen представил впечатляющий концепт нового кроссовера
Седан является заднеприводным. До "сотни" 510-сильное купе разгоняется за 3,8 секунды, а версия с мотором мощность 476 л.с. - зя 4,2 секунды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
389
0
Оставьте свой комментарий