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Раздел: Авто  
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Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке

Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-ЙоркеАвтомобиль ожидается на рынке летом текущего года.

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен обновленный автомобиль Mercedes-AMG C63. Новинка отличается от предшественника новой фирменной радиаторной решеткой с вертикальными прутьями, новым рулевым колесом с сенсорными панелями, а также увеличенными патрубками выпускной системы. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Салон Mercedes-AMG C63 укомплектован виртуальной приборной панелью и медиасистемой 10.25-дюймовым дисплеем.

Автомобиль оснастили 4.0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 476 л.с. и 650 Нм. При этом модификация C63 S имеет отдачу агрегата 510 лошадиных сил и 700 Нм.

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Седан является заднеприводным. До "сотни" 510-сильное купе разгоняется за 3,8 секунды, а версия с мотором мощность 476 л.с. - зя 4,2 секунды.

Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
Новое поколение Mercedes-AMG C63 показали в Нью-Йорке
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 Теги: Mercedes-AMG

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Сегодня, 10:20 » Автор: Богдан Процив
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