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Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Новый Forester научился распознавать водителя по лицу, у него появился собственный Wi-Fi.
Компания Subaru представила кроссовер Forester нового поколения. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Нью-Йорке. На местном рынке продажи машины начнутся до конца нынешнего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Дизайн кроссовера получил черты концепта под названием VIZIV Future, который был представлен еще в октябре 2015 г. на Токийском автосалоне. Forester стал больше своего предшественника. Размер колесной базы вырос до 266 мм, увеличился и объем багажника. Дорожный просвет остался без изменений — 220 мм.
Кроссовер построили на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV. Новинку оснастили модернизированным 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 185 л.с. Мотор работает совместно с вариатором Lineartronic и системой полного привода.
Subaru Forester получил фирменную систему помощи водителю EyeSight, в состав которой входят адаптивный круиз-контроль, функция автоматического экстренного торможения, системы предупреждения о сходе из занимаемой полосы и приближении к сплошной разметке.
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Также впервые кроссовер получил систему распознавания лиц под названием DriverFocus — эта технология следит за состоянием водителя. В салоне Forester устанавливаются новые сиденья, модернизированная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точка доступа Wi-Fi, а также 6,5-дюймовый сенсорный дисплей.
Компания Subaru представила кроссовер Forester нового поколения. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Нью-Йорке. На местном рынке продажи машины начнутся до конца нынешнего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Дизайн кроссовера получил черты концепта под названием VIZIV Future, который был представлен еще в октябре 2015 г. на Токийском автосалоне. Forester стал больше своего предшественника. Размер колесной базы вырос до 266 мм, увеличился и объем багажника. Дорожный просвет остался без изменений — 220 мм.
Кроссовер построили на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV. Новинку оснастили модернизированным 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 185 л.с. Мотор работает совместно с вариатором Lineartronic и системой полного привода.
Subaru Forester получил фирменную систему помощи водителю EyeSight, в состав которой входят адаптивный круиз-контроль, функция автоматического экстренного торможения, системы предупреждения о сходе из занимаемой полосы и приближении к сплошной разметке.
Читайте также: Genesis показал купе будущего
Также впервые кроссовер получил систему распознавания лиц под названием DriverFocus — эта технология следит за состоянием водителя. В салоне Forester устанавливаются новые сиденья, модернизированная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точка доступа Wi-Fi, а также 6,5-дюймовый сенсорный дисплей.
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