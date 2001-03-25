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Раздел: Авто  
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Subaru представила кроссовер Forester нового поколения

Subaru представила кроссовер Forester нового поколенияНовый Forester научился распознавать водителя по лицу, у него появился собственный Wi-Fi.

Компания Subaru представила кроссовер Forester нового поколения. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Нью-Йорке. На местном рынке продажи машины начнутся до конца нынешнего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Дизайн кроссовера получил черты концепта под названием VIZIV Future, который был представлен еще в октябре 2015 г. на Токийском автосалоне. Forester стал больше своего предшественника. Размер колесной базы вырос до 266 мм, увеличился и объем багажника. Дорожный просвет остался без изменений — 220 мм.

Кроссовер построили на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV. Новинку оснастили модернизированным 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 185 л.с. Мотор работает совместно с вариатором Lineartronic и системой полного привода.

Subaru Forester получил фирменную систему помощи водителю EyeSight, в состав которой входят адаптивный круиз-контроль, функция автоматического экстренного торможения, системы предупреждения о сходе из занимаемой полосы и приближении к сплошной разметке.

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Также впервые кроссовер получил систему распознавания лиц под названием DriverFocus — эта технология следит за состоянием водителя. В салоне Forester устанавливаются новые сиденья, модернизированная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точка доступа Wi-Fi, а также 6,5-дюймовый сенсорный дисплей.

Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
Subaru представила кроссовер Forester нового поколения
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 Теги: Subaru Forester

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Сегодня, 13:43 » Автор: Богдан Процив
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