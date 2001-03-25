Раздел: Авто
Mercedes EQ станет перспективным электрокаром
Седан уже совсем скоро окажется в продаже.
И это произойдет очень быстро. Mercedes планирует, что уже в 2022 году седан с электрической силовой установкой поступит в продажу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.
Пока считается, что флагманом «зеленого производства» Mercedes станет кроссовер EQ C, вся линейка электрокаров будет состоять из десяти моделей, которые появятся к середине следующего десятилетия. Все они будут построены на недавно разработанной модульной «электрической» платформе.
Читайте также: Mercedes разработает новую платформу для электромобилей
И один из этих электрокаров будет седан, сопоставимый по размерам с современным Mercedes-Benz C-Class, что вполне прогнозируемо. Но ничего общего, кроме габаритов, у этих машин не будет. Электрическая версия седана получит совершенно другой дизайн. И именно этим будет отличаться вся техника линейки EQ от обычных автомобилей.
Таким образом Mercedes разнесет электрокары и автомобили с теперь уже классическим двигателем внутреннего сгорания. Причем, такая же история ждет и большие представительские седаны S-класса. И их электрическая версия, в конечном итоге, и станет флагманом линейки EQ.
Что касается обычного С-класса, то его недавнее плановое обновление. Приуроченное к середине жизненного цикла, добавило в линейку гибридную модель. Причем, появилась даже ее дизельная версия. Модель С300de стала конкурентом уже привычному бензиновому гибриду С300е.
Оба гибрида могут пройти на чистой электрической тяге около 50 километров. И это чуть лучший результат, чем был раньше. Прогресса удалось достичь благодаря увеличению емкости литий-ионной батареи с 6,4 до 13,5 кВт/ч.
Причем, обе эти модели С-класса получили гибридную силовую установку третьего поколения, которая автоматически переключает двигатели, используя данные, полученные от навигационной системы и информации переданной камерой и радиолокационных датчиков.
А чисто электрический Mercedes C-Class или EQ C придется подождать. По самым смелым прогнозам он появится уже в 2019 году, что не факт. А вслед за ним последует и первый полностью электрический хетчбек Mercedes, построенный на основе концепта EQ A, показанного на автосалоне во Франкфурте в прошлом году.
И это произойдет очень быстро. Mercedes планирует, что уже в 2022 году седан с электрической силовой установкой поступит в продажу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.
Пока считается, что флагманом «зеленого производства» Mercedes станет кроссовер EQ C, вся линейка электрокаров будет состоять из десяти моделей, которые появятся к середине следующего десятилетия. Все они будут построены на недавно разработанной модульной «электрической» платформе.
Читайте также: Mercedes разработает новую платформу для электромобилей
И один из этих электрокаров будет седан, сопоставимый по размерам с современным Mercedes-Benz C-Class, что вполне прогнозируемо. Но ничего общего, кроме габаритов, у этих машин не будет. Электрическая версия седана получит совершенно другой дизайн. И именно этим будет отличаться вся техника линейки EQ от обычных автомобилей.
Таким образом Mercedes разнесет электрокары и автомобили с теперь уже классическим двигателем внутреннего сгорания. Причем, такая же история ждет и большие представительские седаны S-класса. И их электрическая версия, в конечном итоге, и станет флагманом линейки EQ.
Что касается обычного С-класса, то его недавнее плановое обновление. Приуроченное к середине жизненного цикла, добавило в линейку гибридную модель. Причем, появилась даже ее дизельная версия. Модель С300de стала конкурентом уже привычному бензиновому гибриду С300е.
Оба гибрида могут пройти на чистой электрической тяге около 50 километров. И это чуть лучший результат, чем был раньше. Прогресса удалось достичь благодаря увеличению емкости литий-ионной батареи с 6,4 до 13,5 кВт/ч.
Причем, обе эти модели С-класса получили гибридную силовую установку третьего поколения, которая автоматически переключает двигатели, используя данные, полученные от навигационной системы и информации переданной камерой и радиолокационных датчиков.
А чисто электрический Mercedes C-Class или EQ C придется подождать. По самым смелым прогнозам он появится уже в 2019 году, что не факт. А вслед за ним последует и первый полностью электрический хетчбек Mercedes, построенный на основе концепта EQ A, показанного на автосалоне во Франкфурте в прошлом году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
15
0
Оставьте свой комментарий