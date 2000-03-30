Раздел: Авто
Названы самые странные модели в истории производителя BMW
Специалисты составили рейтинг необычных моделей.
Немецкий автоконцерн BMW вызывает уважение, ведь она выпускает качественные и красивые транспортные средства. При этом, баварские машиностроители также создавали достаточно необычные, и даже странные ТС. Именно о них и пойдет речь в рейтинге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
8-е место в рейтинге досталось модели БМВ UR Roadster. В 80-е гг прошлого столетия баварские машиностроители открыли дизайн-студию. Ее первым детищем в 1990г. стал прототип родстера, в целом хорошо выглядевшего, но с непривычными формами кузова. Серийной модели не стала, но ее элементы переняла модель Z3.
7-е место досталось концепту BMW Z22. В конце 90-х гг разработчики размышляли над внедорожной машиной, но потом отказались от этой идеи и подумывали о минивэне. В результате у них получился довольно странной формы хэтчбек. Автомобиль получил для тех времен «фантастические» камеры по бокам, сканер отпечатка пальцев для авторизации шофера, поворачиваемые фары.
6-е место досталось созданному в 1986г. пикапу от БМВ. Тогда над баварцами подшучивали говоря, что они создали грузовичок для перевозки грузов по автозаводу. Авто построили на платформе модели M3.
5-е место в рейтинге занимает концепт BMW Е1. Прототип 1991 года выглядел довольно странно, но получил гибридную силовую установку с системой рекуперации энергии при остановке. Разработчики протетировали эту машину, после чего отказались от моделей с комбинированным движком в силу недостаточности тогдашних технологий.
4-е место в ТОПе занял концепт BMW Z1 Coupe1991г. Прототип был несколько похож на гибрид BMW Е1, однако его формы были более грубыми. Баварские эксперты в этом концепте попытались объединить внедорожник, купейную модель с «шутинг брейком». Дизайн ТС получился довольно противоречивой, а потому и мнения о нем разошлись как у автопроизводителя, так и у автолюбителей.
3-е место в рейтинге занял еще 1-м смелый проект баварских разработчиков под названием BMW Z13. Таким они представляли городское авто тех времен, но машина понравилась далеко не всем. Ее премьера состоялся на Женевском мотор-шоу в 1993г.. Прототип больше всего странен тем, что имеет 3-местный салон с местом для водителя по центру.
2-м в рейтинге числится BMW Turbo, презентованный в 1972г.. Прототип стал одним из наиболее ярких транспортных средств своего времени. Он оснащался 280-сильным мотором.
Читайте также: Аналитики назвали три самых продаваемых автомобиля февраля в Украине
Наиболее необычным в рейтинге признан БМВ Isetta. Микро-кар оснащался 245-кубовым 12-сильным движком, и является «лицензионной» итальянской машиной фирмы ISO, выкупленным баварцами в 1954 году. Модель хорошо реализовывалась, т.к. имела невысокую стоимость, и ею можно было управлять на базе прав для мотоциклов.
Немецкий автоконцерн BMW вызывает уважение, ведь она выпускает качественные и красивые транспортные средства. При этом, баварские машиностроители также создавали достаточно необычные, и даже странные ТС. Именно о них и пойдет речь в рейтинге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
8-е место в рейтинге досталось модели БМВ UR Roadster. В 80-е гг прошлого столетия баварские машиностроители открыли дизайн-студию. Ее первым детищем в 1990г. стал прототип родстера, в целом хорошо выглядевшего, но с непривычными формами кузова. Серийной модели не стала, но ее элементы переняла модель Z3.
7-е место досталось концепту BMW Z22. В конце 90-х гг разработчики размышляли над внедорожной машиной, но потом отказались от этой идеи и подумывали о минивэне. В результате у них получился довольно странной формы хэтчбек. Автомобиль получил для тех времен «фантастические» камеры по бокам, сканер отпечатка пальцев для авторизации шофера, поворачиваемые фары.
6-е место досталось созданному в 1986г. пикапу от БМВ. Тогда над баварцами подшучивали говоря, что они создали грузовичок для перевозки грузов по автозаводу. Авто построили на платформе модели M3.
5-е место в рейтинге занимает концепт BMW Е1. Прототип 1991 года выглядел довольно странно, но получил гибридную силовую установку с системой рекуперации энергии при остановке. Разработчики протетировали эту машину, после чего отказались от моделей с комбинированным движком в силу недостаточности тогдашних технологий.
4-е место в ТОПе занял концепт BMW Z1 Coupe1991г. Прототип был несколько похож на гибрид BMW Е1, однако его формы были более грубыми. Баварские эксперты в этом концепте попытались объединить внедорожник, купейную модель с «шутинг брейком». Дизайн ТС получился довольно противоречивой, а потому и мнения о нем разошлись как у автопроизводителя, так и у автолюбителей.
3-е место в рейтинге занял еще 1-м смелый проект баварских разработчиков под названием BMW Z13. Таким они представляли городское авто тех времен, но машина понравилась далеко не всем. Ее премьера состоялся на Женевском мотор-шоу в 1993г.. Прототип больше всего странен тем, что имеет 3-местный салон с местом для водителя по центру.
2-м в рейтинге числится BMW Turbo, презентованный в 1972г.. Прототип стал одним из наиболее ярких транспортных средств своего времени. Он оснащался 280-сильным мотором.
Читайте также: Аналитики назвали три самых продаваемых автомобиля февраля в Украине
Наиболее необычным в рейтинге признан БМВ Isetta. Микро-кар оснащался 245-кубовым 12-сильным движком, и является «лицензионной» итальянской машиной фирмы ISO, выкупленным баварцами в 1954 году. Модель хорошо реализовывалась, т.к. имела невысокую стоимость, и ею можно было управлять на базе прав для мотоциклов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
398
0
Оставьте свой комментарий