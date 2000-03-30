» » В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson
Раздел: Авто  
0

В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson

В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson По сравнению с предыдущей версией, изменился дизайн и некоторые характеристики.

На Нью-Йоркском автосалоне дебютировал обновленный Hyundai Tucson 2019, который не только посвежел внешне, а и получил технические доработки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Hyundai Tucson 2019 обзавелся новой радиаторной решеткой, другой оптикой (изменения коснулись фар, дальних ходовых огней, фонарей), пересмотренными наконечниками выхлопа. При этом в дизайне машины появилось больше острых линий. К 17- и 19-дюймовым колесам добавились новые на 18 дюймов.

А вот салон Hyundai Tucson 2019 стал более “спокойным”- тут преобладают плавные дизайнерские решения. Модернизации подвергли не только переднюю панель, но и сиденья с зеркалом заднего вида. По центру расположен 7-дюймовый экран системы Display Audio, которая совместима с Apple CarPlay и Android Auto.

Уже в базе Hyundai Tucson 2019 предлагает электронный стояночный тормоз, систему предотвращения фронтального столкновения, ассистент движения в пределах полосы, круговой обзор, интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и продолжения движения, а также контроль усталости водителя.

Также оснащение Hyundai Tucson 2019 включило ассистент дальнего света, датчики дождя, USB-порт для зарядки гаджетов на втором ряду и беспроводную зарядку.

Читайте также: Новый водородный кроссовер Hyundai уже поступил в продажу

Что касается моторов Hyundai Tucson 2019, в гамму вошли 2,0-литровый 4-цилиндровый агрегат на 164 л.с. и 205 Нм, а также 2,4-литровый мотор, выдающий 181 л.с. и 237 Нм. Трансмиссия – 6АКПП.

В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson
В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Hyundai Tucson, характеристики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     475
     0

Похожие новости по теме

Компания Hyundai «обновила» кроссовер Tucson Компания Hyundai «обновила» кроссовер Tucson

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company официально анонсировала старт продаж модернизированного внедорожника Hyundai Tucson 2018 модельного года.

Hyundai представила уникальную систему безопасности Hyundai представила уникальную систему безопасности

Hyundai будет сканировать пассажиров

Опубликованы первые снимки кроссовера Hyundai Tucson Опубликованы первые снимки кроссовера Hyundai Tucson

Тестируемый Hyundai Tucson, работающий на топливных ячейках, был замечен на дорогах США.

Hyundai Tucson назван лучшим авто в своем классе Hyundai Tucson назван лучшим авто в своем классе

Автомобиль Hyundai Tucson стал лучшим компактным внедорожником.

Подробности о 700-сильной версии Hyundai Tucson Подробности о 700-сильной версии Hyundai Tucson

Тюнинг-шоу SEMA пройдет с 3 по 6 ноября в Лас-Вегасе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх