Раздел: Авто
На британской выставке ретро-автомобилей показали интересный полицейский "Москвич"
Автомобиль использовался в полиции одной из европейских стран.
В Бирмингеме проходит выставка ретро-авто. Одним из самых интересных экземпляров на ней стал Москвич-403 1964 года выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Самое интересно, что представленный «Москвич» — это полицейская машина. Вероятно, он состоял на службе в одной из стран социалистического блока, возможно Польше.
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В сообщении к авто сказано, что авто найдено заброшенным и отреставрировано.
В Бирмингеме проходит выставка ретро-авто. Одним из самых интересных экземпляров на ней стал Москвич-403 1964 года выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Самое интересно, что представленный «Москвич» — это полицейская машина. Вероятно, он состоял на службе в одной из стран социалистического блока, возможно Польше.
Читайте также: Названы самые странные модели в истории производителя BMW
В сообщении к авто сказано, что авто найдено заброшенным и отреставрировано.
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