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Раздел: Авто  
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На британской выставке ретро-автомобилей показали интересный полицейский "Москвич"

На британской выставке ретро-автомобилей показали интересный полицейский "Москвич" Автомобиль использовался в полиции одной из европейских стран.

В Бирмингеме проходит выставка ретро-авто. Одним из самых интересных экземпляров на ней стал Москвич-403 1964 года выпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

Самое интересно, что представленный «Москвич» — это полицейская машина. Вероятно, он состоял на службе в одной из стран социалистического блока, возможно Польше.

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В сообщении к авто сказано, что авто найдено заброшенным и отреставрировано.

На британской выставке ретро-автомобилей показали интересный полицейский "Москвич"
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 Теги: Москвич, выставка

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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