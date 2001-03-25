Раздел: Авто
Новый Toyota Yaris получит новый дизайн и название
Автомобиль будет называться Toyota Yaris Sedan.
Обновленный субкомпактный седан Toyota Yaris iA 2019 модельного года получит изменения в дизайне кузова, в комплектации и новое название. Седан Toyota Yaris 2019 имеет более спортивный дизайн кузова за счет изменения передней части. На наш взгляд это явно пошло ему на пользу: он стал современней и красивей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Покупателям новый Yaris будут предлагать не в одной, как раньше, а уже в трех комплектациях — L, LE, и XLE. В комплектации L и LE войдут противотуманные фары, подогреваемые зеркала, 16-дюймовые колесные диски, задний спойлер, активные системы безопасности, круиз-контроль и т.д.
В комплектацию XLE дополнительно войдет система Smart Key System, автоматические светодиодные фары, кожаное рулевое колесо, автоматический климат-контроль и др. Уже в базовой комплектации будет камера заднего вида, 7-дюймовый сенсорный дисплей и аудиосистема.
Под капотом находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и 149 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом».
Читайте также: В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson
Продажи обновленного Toyota Yaris Sedan начнутся осенью текущего года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Мы думаем, что его цена останется примерно на таком же уровне, что и стоимость Yaris iA (15 950 долларов с механической коробкой передач и 17 050 долларов с «автоматом»).
Обновленный субкомпактный седан Toyota Yaris iA 2019 модельного года получит изменения в дизайне кузова, в комплектации и новое название. Седан Toyota Yaris 2019 имеет более спортивный дизайн кузова за счет изменения передней части. На наш взгляд это явно пошло ему на пользу: он стал современней и красивей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Покупателям новый Yaris будут предлагать не в одной, как раньше, а уже в трех комплектациях — L, LE, и XLE. В комплектации L и LE войдут противотуманные фары, подогреваемые зеркала, 16-дюймовые колесные диски, задний спойлер, активные системы безопасности, круиз-контроль и т.д.
В комплектацию XLE дополнительно войдет система Smart Key System, автоматические светодиодные фары, кожаное рулевое колесо, автоматический климат-контроль и др. Уже в базовой комплектации будет камера заднего вида, 7-дюймовый сенсорный дисплей и аудиосистема.
Под капотом находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. и 149 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатым «автоматом».
Читайте также: В Нью-Йорке представили новую модель Hyundai Tucson
Продажи обновленного Toyota Yaris Sedan начнутся осенью текущего года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Мы думаем, что его цена останется примерно на таком же уровне, что и стоимость Yaris iA (15 950 долларов с механической коробкой передач и 17 050 долларов с «автоматом»).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
405
0
Оставьте свой комментарий