Раздел: Авто
Так выглядит автобус, продающийся в Украине за полмиллиона долларов
Уникальный советский автобус продаётся в Киеве.
Житель Киева решил продать уникальный советский автобус, запросив за него баснословную сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.
Товар – редкий советский автобус ЗИЛ-118 «Юность». Его выпуск прекратили еще 24 года назад, при этом транспортное средство на фото выглядит как новое.
Киевлянин, решивший продать красивый раритетный автобус, запросил за него полмиллиона долларов. В описании продавец сообщает, что транспортное средство находится в идеальном состоянии, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.
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Уникальному автобусу уже больше 50 лет, поскольку в описании добавлена и дата выпуска – далекий 1964 год.
Житель Киева решил продать уникальный советский автобус, запросив за него баснословную сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.
Товар – редкий советский автобус ЗИЛ-118 «Юность». Его выпуск прекратили еще 24 года назад, при этом транспортное средство на фото выглядит как новое.
Киевлянин, решивший продать красивый раритетный автобус, запросил за него полмиллиона долларов. В описании продавец сообщает, что транспортное средство находится в идеальном состоянии, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.
Читайте также: Новый Toyota Yaris получит новый дизайн и название
Уникальному автобусу уже больше 50 лет, поскольку в описании добавлена и дата выпуска – далекий 1964 год.
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