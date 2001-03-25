Так выглядит автобус, продающийся в Украине за полмиллиона долларов

Уникальный советский автобус продаётся в Киеве.



Житель Киева решил продать уникальный советский автобус, запросив за него баснословную сумму, сообщает



Товар – редкий советский автобус ЗИЛ-118 «Юность». Его выпуск прекратили еще 24 года назад, при этом транспортное средство на фото выглядит как новое.



Киевлянин, решивший продать красивый раритетный автобус, запросил за него полмиллиона долларов. В описании продавец сообщает, что транспортное средство находится в идеальном состоянии, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.



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Уникальному автобусу уже больше 50 лет, поскольку в описании добавлена и дата выпуска – далекий 1964 год.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель Киева решил продать уникальный советский автобус, запросив за него баснословную сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera Товар – редкий советский автобус ЗИЛ-118 «Юность». Его выпуск прекратили еще 24 года назад, при этом транспортное средство на фото выглядит как новое.Киевлянин, решивший продать красивый раритетный автобус, запросил за него полмиллиона долларов. В описании продавец сообщает, что транспортное средство находится в идеальном состоянии, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.Уникальному автобусу уже больше 50 лет, поскольку в описании добавлена и дата выпуска – далекий 1964 год.



