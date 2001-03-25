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Раздел: Авто  
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Так выглядит автобус, продающийся в Украине за полмиллиона долларов

Так выглядит автобус, продающийся в Украине за полмиллиона долларов Уникальный советский автобус продаётся в Киеве.

Житель Киева решил продать уникальный советский автобус, запросив за него баснословную сумму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.

Товар – редкий советский автобус ЗИЛ-118 «Юность». Его выпуск прекратили еще 24 года назад, при этом транспортное средство на фото выглядит как новое.

Киевлянин, решивший продать красивый раритетный автобус, запросил за него полмиллиона долларов. В описании продавец сообщает, что транспортное средство находится в идеальном состоянии, а пробег составляет всего 1 тысячу километров.

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Уникальному автобусу уже больше 50 лет, поскольку в описании добавлена и дата выпуска – далекий 1964 год.

Так выглядит автобус, продающийся в Украине за полмиллиона долларов
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 Теги: автобус, фото

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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