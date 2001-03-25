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Раздел: Авто  
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Специалисты назвали лучшие внедорожники

Специалисты назвали лучшие внедорожникиЭксперты представили ТОП-5 таких транспортных средств.

Автомобильные специалисты напомнили о внедорожниках, которые уже не доступны для покупки у дилеров, но, по их мнению, имели бы успех на нынешнем мировом рынке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.

1-ю позицию в ТОПе 5-ти занял Ниссан Патрол. Этот внедорожний автомобиль когда-то неплохо продавался, но позже он не выдержал соперничество с премиумным Infiniti QX80. В общем японский «вездеход» надежен, практичен, и имеет в подкапотном пространстве неприхотливый 4,8-литровый двигатель V8, укомплектованный 5-диапазонной автоматической трансмиссией.

2-е место в рейтинге 5-ти занимает Toyota Land Cruiser 70/80. Обе версии внедорожника были популярны на мировом рынке, и до сих пор реализуются в Арабских Эмиратах и Австралии.

3-ю позицию ТОПа занимает легендарный Jeep Cherokee. Угловатый внедорожник хорошо знаком отечественной публике и автолюбителям, и до сих пор ценится некоторыми автолюбителями, пусть он и немного устарел. При этом, некоторые специалисты считают, что современно оснащенный «Чироки» в старой «оболочке» хорошо продавался бы.

4-м в рейтинге числится Hummer H1. Более брутальный и красивый внедорожник будет сложно найти, но американцы его больше не производят, что странно, ведь сейчас машины с военной внешностью набирают популярности.

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Замыкает ТОП Isuzu VehiCROSS. Машина со специфическим дизайном является настоящим внедорожником. В начале «нулевых» ее реализации начали падать, и японский автопроизводитель отказался ее выпускать.
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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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