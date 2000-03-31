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Раздел: Авто  
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Эксперт назвал реальную стоимость ввоза автомобиля из Литвы

Эксперт назвал реальную стоимость ввоза автомобиля из Литвы Журналист провёл эксперимент со ввозом автомобиля в Украину.

Автомобили на еврономерах приобретают всё большую популярность в Украине. Их количество в нашей стране, по некоторым оценкам, превысило миллион штук, и ежедневно продолжает увеличиваться. Журналист Юрий Хохлов решил поставить эксперимент и лично пройти путь, по которому в Украину прибывают европейские авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

«Дорога в Литву началась с аэропорта «Борисполь». Полтора часа лёта — и мы оказались в Вильнюсе, добрались до автовокзала, и после пересадки в комфортабельный автобус он домчал нас по ровной и приятной дороге до городка Мариямполе. Чем же так примечателен этот городок для украинцев? Сюда литовцы на больших автовозах привозят автомобили из Германии, сюда приезжают и множество перекупщиков из Вильнюса и Каунаса», — пишет он.

Именно там машины покупают и перегоняют на авторынки и торговые площадки, добавляя при этом в среднем 500 евро к цене машины.

«В Мариямполе три автомобильных рынка, на двух из них постоянно разгружаются тралы из Германии и других стран, купить машину можно прямо с них. Цена на эти автомобили с немецким пробегом по немецким дорогам, в различной ценовой и возрастной категории, начинаются от 500 евро», — сообщает журналист.

По данным журналиста, он присмотрел «Опель Астра» (1,4 бензин, ручная КПП, 2008 г.в.) за 2200 евро.

«После выбора автомобиля и его проверки вы рассчитываетесь с продавцом и едете проходить техосмотр. Оформляете местную страховку и ставите машину на учет, получаете автомобильные номера. Автомобили, которые покупаются для передвижения в Украине, и не могут на данный момент быть растаможены, оформляются на литовские фирмы. Сопутствующие расходы на поездку за ним (проезд, проживание, питание, страховка и т.п.) составили 600-700 евро», — пишет Хохлов.

Не можем не привести и другие наблюдения журналиста.

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«Большая часть литовцев занята в автомобильной индустрии по пригону автотранспорта и его обслуживанию. Одни пригоняют авто на продажу, другие их чинят, третьи красят и так далее. Здесь большое количество очень дешевых авторазборок, и можно дешево купить автомобильную резину. В целом очень многие литовцы разбогатели на поставке машин для Казахстана и Украины — они построили себе добротные дорогие дома стоимостью от 100 тысяч евро и выше, и обеспечили будущее своих детей», — пишет он.
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 Теги: Литва, авто

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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