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Раздел: Авто  
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В Раде зарегистрировали законопроект об отмене НДС и акциза при ввозе авто

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене НДС и акциза при ввозе авто Предлагаемое нововведение будет касаться машин на европейских номерах.

Похоже, подготовка к предвыборным гонкам идет полным ходом. Таких обещаний (и в таком количестве) мы даже не припоминаем. Власти то обещают запустить сверхзвуковой поезд Hyperloop в Украине, то постоянно спекулируют на теме нерастаможенных авто и прочих аспектах, которые волнуют многих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

На сей раз в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8208, предусматривающий отмену акциза и НДС на все ввозимые в страну автомобили. Согласно пояснительной записке к документу, платить нужно будет только 500 евро ввозной пошлины на авто. Речь идет о растаможки авто на еврономерах.

По льготному тарифу, как предполагает законопроект, до 31 декабря 2019 года предлагается завозить не только новые, но и б/у автомобили вне зависимости от объема двигателя – если авто не старше 10 лет, – для личного пользования, сообщает Сегодня.

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И тут возникает вопрос – некто хочет заполучить электорат в лице обладателей нерастаможенных автомобилей или это просто очередные маневры для отвлечения внимания? Ведь такие новости об авто на еврономерах всегда вызывают бурные обсуждения и разделяют людей на два лагеря – поклонников и противников машин «на бляхах» и их легализации, как таковой.
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 Теги: НДС, законопроект

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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