Раздел: Авто
Новую Mazda CX-5 испытали в заснеженных Карпатах
Автомобиль хорошо проявил себя в тесте "SUV & Snow".
Новая Mazda CX-5 второго поколения стала обладателем титула «Кроссовер/SUV года в Украине 2018». Автомобиль сразу узнается по широкой решетке радиатора в виде улыбки и узким фарам со светодиодной оптикой уже в базовой версии, сообщает Хроника.иинфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Mazda CХ-5 доступна на нашем рынке с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2,0 л (165 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.), а также с 2,2-литровым 175-сильным турбодизелем. Предложены версии Mazda CХ-5 с 6-ступенчатыми механической или автоматической КП, передним или подключаемым полным приводом.
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Дорожный просвет Mazda CХ-5 равен 192 мм с 17-дюймовыми колесными дисками и 200 мм – с 19-дюймовыми. С таким арсеналом автомобиль прекрасно чувствует себя на бездорожье, что в очередной раз подтвердил тест «SUV & Snow».
Новая Mazda CX-5 второго поколения стала обладателем титула «Кроссовер/SUV года в Украине 2018». Автомобиль сразу узнается по широкой решетке радиатора в виде улыбки и узким фарам со светодиодной оптикой уже в базовой версии, сообщает Хроника.иинфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Mazda CХ-5 доступна на нашем рынке с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2,0 л (165 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.), а также с 2,2-литровым 175-сильным турбодизелем. Предложены версии Mazda CХ-5 с 6-ступенчатыми механической или автоматической КП, передним или подключаемым полным приводом.
Читайте также: Эксперт назвал реальную стоимость ввоза автомобиля из Литвы
Дорожный просвет Mazda CХ-5 равен 192 мм с 17-дюймовыми колесными дисками и 200 мм – с 19-дюймовыми. С таким арсеналом автомобиль прекрасно чувствует себя на бездорожье, что в очередной раз подтвердил тест «SUV & Snow».
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