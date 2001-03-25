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Раздел: Авто  
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Новую Mazda CX-5 испытали в заснеженных Карпатах

Новую Mazda CX-5 испытали в заснеженных Карпатах Автомобиль хорошо проявил себя в тесте "SUV & Snow".

Новая Mazda CX-5 второго поколения стала обладателем титула «Кроссовер/SUV года в Украине 2018». Автомобиль сразу узнается по широкой решетке радиатора в виде улыбки и узким фарам со светодиодной оптикой уже в базовой версии, сообщает Хроника.иинфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Mazda CХ-5 доступна на нашем рынке с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2,0 л (165 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.), а также с 2,2-литровым 175-сильным турбодизелем. Предложены версии Mazda CХ-5 с 6-ступенчатыми механической или автоматической КП, передним или подключаемым полным приводом.

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Дорожный просвет Mazda CХ-5 равен 192 мм с 17-дюймовыми колесными дисками и 200 мм – с 19-дюймовыми. С таким арсеналом автомобиль прекрасно чувствует себя на бездорожье, что в очередной раз подтвердил тест «SUV & Snow».

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 Теги: Mazda, Карпаты

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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