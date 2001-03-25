» » В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback
Раздел: Авто  
0

В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback

В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback Автомобиль отличается продвинутой аэродинамикой.

Немецкие автопроизводители привезли на автосалон в Нью-Йорк высокопроизводительную машину Ауди RS 5 Sportback. Модель предстала пред публикой в модификации для американского рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Фастбек Audi RS 5 Sportback набирает 1-е 100 км в час за 3,9 сек. Предельная скорость ТС обозначена на отметке в 280 км в ч. По словам машиностроителей, фастбеку Ауди RS 5 Sportback практически не с кем соперничать на американском авторынке. Модель примечательна своей ярким и агрессивным стилем, и в некотором смысле эксклюзивностью, так как будет доступен на американском и канадском авторынках, но не будет предлагаться на внутреннем рынке.

Подкапотное пространство фастбека Audi RS 5 Sportback занимает бензиновый движок с 2-мя турбинами мощностью 444 «коня». Авто получило продвинутую аэродинамику, карбоновые диффузоры, а также спортивную систему выпуска с 3-мя патрубками и стильные алюминиевые диски колес на 19 дюймов.

Читайте также: Эксперт назвал реальную стоимость ввоза автомобиля из Литвы

Кроме прочего, фастбек Ауди RS 5 Sportback получил кожаные сидения спортивного образца. Кресла дополнены декоративными деталями из карбона. Также спортивности ТС придают алюминиевые педали. Объем багажника авто составляет 1,3тыс. литров при сложенном заднем ряде.

В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback
В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi, США, презентация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     215
     0

Похожие новости по теме

В Сети появился новый видеоролик с Audi A7 Sportback В Сети появился новый видеоролик с Audi A7 Sportback

Авто может похвастаться рядом современных опций.

В Сеть попали снимки нового Audi S7 Sportback В Сеть попали снимки нового Audi S7 Sportback

Более высокопроизводительная версия модели была сфотографирована на стоянке в Копенгагене.

В Сеть попали снимки обновленной Audi RS3 Sportback В Сеть попали снимки обновленной Audi RS3 Sportback

Обновленная Audi RS3 Sportback: новый двигатель и агрессивный вид

Audi A5 Sportback будет на газовом двигателе Audi A5 Sportback будет на газовом двигателе

Известный автопроизводитель представил свое новое авто Audi A5 Sportback.

Ателье MTM представило 500-сильный Audi RS3 Sportback Ателье MTM представило 500-сильный Audi RS3 Sportback

Немецкие тюнеры снова обновили Audi RS3 Sportback.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх