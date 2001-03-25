Раздел: Авто
В США представили мощную модель Audi RS 5 Sportback
Автомобиль отличается продвинутой аэродинамикой.
Немецкие автопроизводители привезли на автосалон в Нью-Йорк высокопроизводительную машину Ауди RS 5 Sportback. Модель предстала пред публикой в модификации для американского рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Фастбек Audi RS 5 Sportback набирает 1-е 100 км в час за 3,9 сек. Предельная скорость ТС обозначена на отметке в 280 км в ч. По словам машиностроителей, фастбеку Ауди RS 5 Sportback практически не с кем соперничать на американском авторынке. Модель примечательна своей ярким и агрессивным стилем, и в некотором смысле эксклюзивностью, так как будет доступен на американском и канадском авторынках, но не будет предлагаться на внутреннем рынке.
Подкапотное пространство фастбека Audi RS 5 Sportback занимает бензиновый движок с 2-мя турбинами мощностью 444 «коня». Авто получило продвинутую аэродинамику, карбоновые диффузоры, а также спортивную систему выпуска с 3-мя патрубками и стильные алюминиевые диски колес на 19 дюймов.
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Кроме прочего, фастбек Ауди RS 5 Sportback получил кожаные сидения спортивного образца. Кресла дополнены декоративными деталями из карбона. Также спортивности ТС придают алюминиевые педали. Объем багажника авто составляет 1,3тыс. литров при сложенном заднем ряде.
Немецкие автопроизводители привезли на автосалон в Нью-Йорк высокопроизводительную машину Ауди RS 5 Sportback. Модель предстала пред публикой в модификации для американского рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Фастбек Audi RS 5 Sportback набирает 1-е 100 км в час за 3,9 сек. Предельная скорость ТС обозначена на отметке в 280 км в ч. По словам машиностроителей, фастбеку Ауди RS 5 Sportback практически не с кем соперничать на американском авторынке. Модель примечательна своей ярким и агрессивным стилем, и в некотором смысле эксклюзивностью, так как будет доступен на американском и канадском авторынках, но не будет предлагаться на внутреннем рынке.
Подкапотное пространство фастбека Audi RS 5 Sportback занимает бензиновый движок с 2-мя турбинами мощностью 444 «коня». Авто получило продвинутую аэродинамику, карбоновые диффузоры, а также спортивную систему выпуска с 3-мя патрубками и стильные алюминиевые диски колес на 19 дюймов.
Читайте также: Эксперт назвал реальную стоимость ввоза автомобиля из Литвы
Кроме прочего, фастбек Ауди RS 5 Sportback получил кожаные сидения спортивного образца. Кресла дополнены декоративными деталями из карбона. Также спортивности ТС придают алюминиевые педали. Объем багажника авто составляет 1,3тыс. литров при сложенном заднем ряде.
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