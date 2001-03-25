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Раздел: Авто  
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Шведы займутся выпуском китайских автомобилей

Шведы займутся выпуском китайских автомобилейСовместное производство позволит компаниям снизить издержки за счет эффекта масштаба

Volvo займется выпуском китайских автомобилей на своем заводе в Бельгии. Речь идет о модели Lynk & Co – китайского премиального бренда, который принадлежит Geely, которая также владеет и шведской маркой. Что, собственно, и объясняет тесные партнерские отношения китайцев с Volvo, передает СобКор со ссылкой на CarDiagram.

Бельгийские автомобили Lynk & Co предназначены для европейского рынка. Запуск запланирован на конец 2019 года.

По словам представителей Volvo, совместное производство позволит компаниям снизить издержки за счет эффекта масштаба, так как они обе используют для постройки машин одну и ту же платформу. Это же шасси используется, например, на Volvo XC40.

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Данный кроссовер также выпускается на заводе в Бельгии. Там же производят такие модели, как седан S60, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. Скоро также начнется производство универсала Volvo V60 нового поколения.
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 Теги: Volvo

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Сегодня, 09:32 » Автор: Максим Проксин
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