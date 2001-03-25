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Раздел: Авто  
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На автосалоне в Нью-Йорке назвали худшие автомобили

На автосалоне в Нью-Йорке назвали худшие автомобилиВашему вниманию ТОП-5 автомобилей

На проходящем в Нью-Йорке международном автосалоне показали много интересных новых автомобилей. Однако, там были и такие, которые на наш взгляд нужно доработать, прежде чем пускать их в серийное производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

RoadM8 Super 8 Jeep Wrangler

Специальная версия RoadM8 Super 8 Jeep Wrangler создана при помощи компании Super 8. В итоге получился странный внедорожник с желтым кузовом и красными акцентами. К тому же он стоит заметно дороже, чем стандартный Wrangler.

Maserati Levante Trofeo

При взгляде на Maserati Levante Trofeo у нас появляется двойственное чувство. С одной стороны у этого кроссовера двигатель V8, а с другой – кокой-то не очень понятный нам дизайн. Впрочем, о вкусах, как говорят, не спорят.

Mazda CX-3

Нам нравится Mazda CX-3, но нам не очень по душе обновления, которые были сделаны на этот год. Японцы, видимо, постарались в дизайне пойти по тому же пути, что и в случае с кроссоверами CX-5 и CX-9. На этот раз не очень удачно.

Lexus UX

Lexus наверное думает, что Lexus UX – это кроссовер с современным дизайном. Что ж, значит у нас старомодный вкус. Нам дизайн этого кроссовера не понравился. Особенно неуместной выглядит огромная «кричащая» передняя решетка радиатора.

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Kia K900

Kia умеет делать автомобили с красивым дизайном, например, Stinger и обновленная Optima. Однако, дизайн K900 показался нам слишком традиционным и скучным. Ничего нового в нем мы не увидели.
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 Теги: худшие автомобили, автосалон в Нью-Йорке

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Сегодня, 13:32 » Автор: Максим Проксин
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