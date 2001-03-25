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На автосалоне в Нью-Йорке назвали худшие автомобили
Вашему вниманию ТОП-5 автомобилей
На проходящем в Нью-Йорке международном автосалоне показали много интересных новых автомобилей. Однако, там были и такие, которые на наш взгляд нужно доработать, прежде чем пускать их в серийное производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
RoadM8 Super 8 Jeep Wrangler
Специальная версия RoadM8 Super 8 Jeep Wrangler создана при помощи компании Super 8. В итоге получился странный внедорожник с желтым кузовом и красными акцентами. К тому же он стоит заметно дороже, чем стандартный Wrangler.
Maserati Levante Trofeo
При взгляде на Maserati Levante Trofeo у нас появляется двойственное чувство. С одной стороны у этого кроссовера двигатель V8, а с другой – кокой-то не очень понятный нам дизайн. Впрочем, о вкусах, как говорят, не спорят.
Mazda CX-3
Нам нравится Mazda CX-3, но нам не очень по душе обновления, которые были сделаны на этот год. Японцы, видимо, постарались в дизайне пойти по тому же пути, что и в случае с кроссоверами CX-5 и CX-9. На этот раз не очень удачно.
Lexus UX
Lexus наверное думает, что Lexus UX – это кроссовер с современным дизайном. Что ж, значит у нас старомодный вкус. Нам дизайн этого кроссовера не понравился. Особенно неуместной выглядит огромная «кричащая» передняя решетка радиатора.
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Kia K900
Kia умеет делать автомобили с красивым дизайном, например, Stinger и обновленная Optima. Однако, дизайн K900 показался нам слишком традиционным и скучным. Ничего нового в нем мы не увидели.
На проходящем в Нью-Йорке международном автосалоне показали много интересных новых автомобилей. Однако, там были и такие, которые на наш взгляд нужно доработать, прежде чем пускать их в серийное производство, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
RoadM8 Super 8 Jeep Wrangler
Специальная версия RoadM8 Super 8 Jeep Wrangler создана при помощи компании Super 8. В итоге получился странный внедорожник с желтым кузовом и красными акцентами. К тому же он стоит заметно дороже, чем стандартный Wrangler.
Maserati Levante Trofeo
При взгляде на Maserati Levante Trofeo у нас появляется двойственное чувство. С одной стороны у этого кроссовера двигатель V8, а с другой – кокой-то не очень понятный нам дизайн. Впрочем, о вкусах, как говорят, не спорят.
Mazda CX-3
Нам нравится Mazda CX-3, но нам не очень по душе обновления, которые были сделаны на этот год. Японцы, видимо, постарались в дизайне пойти по тому же пути, что и в случае с кроссоверами CX-5 и CX-9. На этот раз не очень удачно.
Lexus UX
Lexus наверное думает, что Lexus UX – это кроссовер с современным дизайном. Что ж, значит у нас старомодный вкус. Нам дизайн этого кроссовера не понравился. Особенно неуместной выглядит огромная «кричащая» передняя решетка радиатора.
Новости по теме: Названы худшие автомобили ушедшего года
Kia K900
Kia умеет делать автомобили с красивым дизайном, например, Stinger и обновленная Optima. Однако, дизайн K900 показался нам слишком традиционным и скучным. Ничего нового в нем мы не увидели.
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