Раздел: Авто
На автосалоне в Нью-Йорке Nissan показала новый седан Altima
Впервые в истории этой модели для нее стал доступен полный привод
На международном автосалоне в Нью-Йорке дебютировал среднеразмерный седан Nissan Altima шестого поколения.
Серийный автомобиль, вдохновленный прошлогодним концептом Vmotion 2.0, заметно преобразился в плане дизайна и технологий, передает Хроника.инфо со ссылкой на АВТО Dream.
По сравнению с предшественником, вышедшим в 2012 году, новый седан стал на 2,5 см длиннее, на 2,3 см шире и на 2,8 см ниже.
Расстояние между осями выросло на 4,8 см. Впервые в истории этой модели для нее стал доступен полный привод.
Он предлагается в сочетании с модернизированной 2,5-литровой четверкой, отдачу которой увеличили со 182 л.с. и 240 Нм до 191 л.с. и 244 Нм. Со схемой 4x4 также идет электронная имитация блокировки дифференциала.
Место 3,5-литрового 270-сильного V6 заняла 2,0-литровая турбочетверка VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия от нового кроссовера Infiniti QX50. Для седана ее дефорсировали с 272 л.с. и 380 Нм до 252 л.с. и 370 Нм. Трансмиссия в обоих случаях безальтернативная – модернизированный вариатор.
Также новый Nissan Altima получил частичный автопилот ProPilot Assist, семидюймовый дисплей на приборной панели, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачскрином, расширенный перечень систем безопасности и умных помощников.
Новости по теме: Nissan анонсировала новый молодежный гольф-седан
В США седан будет доступен в комплектациях S, SR, SV, SL и Platinum, прием заказов откроется в начале лета.
На международном автосалоне в Нью-Йорке дебютировал среднеразмерный седан Nissan Altima шестого поколения.
Серийный автомобиль, вдохновленный прошлогодним концептом Vmotion 2.0, заметно преобразился в плане дизайна и технологий, передает Хроника.инфо со ссылкой на АВТО Dream.
По сравнению с предшественником, вышедшим в 2012 году, новый седан стал на 2,5 см длиннее, на 2,3 см шире и на 2,8 см ниже.
Расстояние между осями выросло на 4,8 см. Впервые в истории этой модели для нее стал доступен полный привод.
Он предлагается в сочетании с модернизированной 2,5-литровой четверкой, отдачу которой увеличили со 182 л.с. и 240 Нм до 191 л.с. и 244 Нм. Со схемой 4x4 также идет электронная имитация блокировки дифференциала.
Место 3,5-литрового 270-сильного V6 заняла 2,0-литровая турбочетверка VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия от нового кроссовера Infiniti QX50. Для седана ее дефорсировали с 272 л.с. и 380 Нм до 252 л.с. и 370 Нм. Трансмиссия в обоих случаях безальтернативная – модернизированный вариатор.
Также новый Nissan Altima получил частичный автопилот ProPilot Assist, семидюймовый дисплей на приборной панели, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачскрином, расширенный перечень систем безопасности и умных помощников.
Новости по теме: Nissan анонсировала новый молодежный гольф-седан
В США седан будет доступен в комплектациях S, SR, SV, SL и Platinum, прием заказов откроется в начале лета.
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