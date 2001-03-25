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Раздел: Авто  
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BMW обязали отозвать автомобили в Германии

BMW обязали отозвать автомобили в ГерманииУ властей есть подозрения, что в BMW использовали запрещенный механизм.

Федеральное ведомство по автотранспорту в Германии распорядилось отозвать более 11 тыс. люксовых автомобилей BMW из-за установки на них механизмов, фальсифицирующих показатели выбросов вредных веществ, сообщило издание Der Spiegel.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Отзыв коснется моделей 750d и M550d. Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер объяснил эти меры необходимостью заменить недопустимые устройства, установленные в двигателях автомобилей BMW. Издание напомнило, что компания BMW отрицала манипуляции с выбросами вредных веществ в атмосферу, однако на прошлой неделе сотрудники прокуратуры Мюнхена вместе с полицией провели обыски в штаб-квартире автопроизводителя по делу о махинациях.

Как сообщили в ведомстве, у властей есть подозрения, что в BMW использовали запрещенный механизм, который корректировал показатели. Как писали "Вести. Экономика", автопроизводителей Германии в конце июля 2017 года обвинили в картельном сговоре. По информации издания Der Spiegel, компании VW, BMW, Audi и Porsche, возможно, вступили в сговор с целью установки цен на системы очистки дизельных выбросов с использованием отраслевых комитетов.

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Около 200 сотрудников, работающих в 60 отраслевых комитетах, обсудили разработку транспортных средств, тормозов, бензиновых и дизельных двигателей, муфт и трансмиссий, а также систем очистки выхлопных газов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо, отправленное в органы управления картелями.
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 Теги: BMW, Германия

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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