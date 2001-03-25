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Раздел: Авто  
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Mazda2 получила спецверсию Sport Black Limited Edition

Mazda2 получила спецверсию Sport Black Limited EditionВнешний стайлинг спецверсии подразумевает наличие нового аэродинамического обвеса.

В Великобритании с 3 апреля стартуют продажи спецверсии компактного пятидверного хэтчбека Mazda2 под названием Sport Black Limited Edition. Тираж новинки ограничен количеством 500 единиц.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

В состав комплекта входят передний сплиттер, подставки для порогов, задний спойлер на двери багажника. Все новые элементы окрашены в черный цвет независимо от окраски кузова. Черными также стали корпуса боковых зеркал заднего вида, плавник антенны и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Sport Black Limited Edition будет доступна только с версией полуторалитрового двигателя Skyactiv-G на 90 лошадиных сил. Зато новинку можно выбрать в новых цветах кузова: Ceramic Metallic, Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic и Soul Red Crystal.

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По сравнению с новыми Volkswagen Polo и Seat Ibiza, интерьер Mazda2 проигрывает отсутствием цифровой панели приборов и интеграции со смартфонами. Однако японская модель уже прошла половину жизненного цикла, и можно ожидать в следующем году кардинального обновления.
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 Теги: Mazda2, Sport Black Limited Edition, стайлинг

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Сегодня, 19:35 » Автор: Едгар Букмирза
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