Раздел: Авто
Mazda2 получила спецверсию Sport Black Limited Edition
Внешний стайлинг спецверсии подразумевает наличие нового аэродинамического обвеса.
В Великобритании с 3 апреля стартуют продажи спецверсии компактного пятидверного хэтчбека Mazda2 под названием Sport Black Limited Edition. Тираж новинки ограничен количеством 500 единиц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
В состав комплекта входят передний сплиттер, подставки для порогов, задний спойлер на двери багажника. Все новые элементы окрашены в черный цвет независимо от окраски кузова. Черными также стали корпуса боковых зеркал заднего вида, плавник антенны и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Sport Black Limited Edition будет доступна только с версией полуторалитрового двигателя Skyactiv-G на 90 лошадиных сил. Зато новинку можно выбрать в новых цветах кузова: Ceramic Metallic, Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic и Soul Red Crystal.
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По сравнению с новыми Volkswagen Polo и Seat Ibiza, интерьер Mazda2 проигрывает отсутствием цифровой панели приборов и интеграции со смартфонами. Однако японская модель уже прошла половину жизненного цикла, и можно ожидать в следующем году кардинального обновления.
В Великобритании с 3 апреля стартуют продажи спецверсии компактного пятидверного хэтчбека Mazda2 под названием Sport Black Limited Edition. Тираж новинки ограничен количеством 500 единиц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
В состав комплекта входят передний сплиттер, подставки для порогов, задний спойлер на двери багажника. Все новые элементы окрашены в черный цвет независимо от окраски кузова. Черными также стали корпуса боковых зеркал заднего вида, плавник антенны и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Sport Black Limited Edition будет доступна только с версией полуторалитрового двигателя Skyactiv-G на 90 лошадиных сил. Зато новинку можно выбрать в новых цветах кузова: Ceramic Metallic, Sonic Silver Metallic, Machine Grey Metallic и Soul Red Crystal.
Читайте также: Ford представила особую версию заряженного хэтчбека Focus RS
По сравнению с новыми Volkswagen Polo и Seat Ibiza, интерьер Mazda2 проигрывает отсутствием цифровой панели приборов и интеграции со смартфонами. Однако японская модель уже прошла половину жизненного цикла, и можно ожидать в следующем году кардинального обновления.
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