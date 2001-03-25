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Раздел: Авто  
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В Беларуси планируют производить иранские автомобили

В Беларуси планируют производить иранские автомобили Предприятие реализует проекты по сборке ряда автомобильных марок.

Иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) и СП ЗАО "Юнисон" подписали контракт на производство в Беларуси автомобилей Dena и Dena Plus, заявил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fixygen.ua.

"На 14-ом заседании совместной экономической комиссии двух стран, которое состоялось в конце января, "Иран Ходро" и "Юнисон" подписали контракт на совместное производство 1000 единиц автомобилей Dena и Dena Plus в Беларуси", - рассказал М.Овейси в интервью агентству "Интерфакс-Запад".

При этом дипломат отметил, что согласно подписанному ранее меморандуму между компаниями, в Беларуси в ближайшие пять лет предполагается выпустить 5 тыс. автомобилей. "Автомобиль Dena - новейший продукт компании "Иран Ходро". Мы надеемся увидеть новое поколение иранских автомобилей в Беларуси до конца 2018 года", - добавил посол. Как сообщалось, в мае 2016 года, Iran Khodro Company и белорусский "Юнисон" подписали меморандум о взаимопонимании.

Тогда сообщалось, что данный меморандум - часть стратегии Iran Khodro по расширению ее экспортных рынков. Ранее в Беларуси реализовывался проект по сборке легковых иранских автомобилей "Саманд" (продукт IKCO) на мощностях "Юнисон". Он был начат в 2006 году. В феврале 2013 года проект был фактически свернут из-за конфликта интересов основных акционеров. За время реализации этого проекта в Беларуси было выпущено около 2 тыс. автомобилей Samand. Предприятие "Юнисон" расположено под Минском. Оно было основано в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, а в 2000 году преобразовано в СП ЗАО "Юнисон".

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Предприятие реализует проекты по сборке ряда автомобильных марок, включая Ford, KIA, Zotye, Peugeot, Citroen. &МК Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В результате нынешний стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию. В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе.
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 Теги: Беларусь, автомобиль, иран

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Сегодня, 20:27 » Автор: Едгар Букмирза
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