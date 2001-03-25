В Беларуси планируют производить иранские автомобили

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О ценах пока ничего неизвестно.

Без работы останутся 700 человек. Завод Ford Sollers (совместное предприятие компаний Ford Motor Company и ОАО Соллерс) во Всеволожском районе Ленинградской области остановил производство на период с 21 апреля по 8 июня.