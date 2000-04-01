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Раздел: Авто  
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Новый Jeep получил уникальную модификацию с кофеваркой на борту

Новый Jeep получил уникальную модификацию с кофеваркой на борту Стоимость разработки автомобиля составила более 100 миллионов долларов.

Американская автокомпания «Джип» представила в рамках автосалона в Нью-Йоркске концепт-кар ROADM8. Машину уже назвали отелем на колесах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Идея разработать подобный внедорожник принадлежит представителям гостиничной сети Super 8. Сообщается, что внедорожники часто использовались для дальних путешествий, а многие туристы бронировали номера именно в отелях Super 8.

Машину разрабатывали на протяжении 2,5 часов и в ней использовали сотню уникальных комплектующих. Во внутренней отделке интерьера использовали дерево и ткань, из которых сделали мебель в номерах гостиниц.

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Кроме внедренной кофемашины в транспортном средстве имеется маленький холодильник и мультимедийная система с тачдисплеем. Сообщается, что изготовление такого внедорожника является маркетинговым решением для гостиничной компании. В данный проект вложили около 100 миллионов долларов США.

Новый Jeep получил уникальную модификацию с кофеваркой на борту
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 Теги: Jeep, кофеварка

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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