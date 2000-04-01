Новый Jeep получил уникальную модификацию с кофеваркой на борту

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Альянс Fiat Chrysler Automobiles потратит более миллиарда долларов на модернизацию заводов, на которых на сегодняшний день идет сборка моделей марки Jeep.