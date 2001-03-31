Раздел: Авто
SWM выпустила интересный паркетник G01
Новый автомобиль не отличается футуристическим дизайном.
Компания SWM хоть и новичок в автопроме, но имеет давнюю историю. Ее основали в 1971 году предприниматели Пьеро Сирони и Фаусто Вергани, причем изначально фирма называлась SVVM (Sironi Vergani Vimercate Milano). В Милане компаньоны развернули выпуск мотоциклов с покупными двигателями объемом до 500 «кубиков», однако бизнес шел неважно — и уже в 1984 году компания закрылась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Спустя тридцать лет забытую марку возродили китайцы: компания Shineray Motorcycle возобновила производство мотоциклов в Италии, открыла завод в Китае и придумала новую расшифровку названия SWM — Speedy Working Motors. Следом руководство приняло решение осваивать автомобильный рынок, для чего заключило контракт с фирмой Brilliance. За последние два года под маркой SWM в Китае вышли однообъемники X7 и X3.
Компания изначально эксплуатировала итальянскую родословную в декоре машин, используя триколоры и соответствующие надписи, впоследствии стала спонсором миланского футбольного клуба Интер и открыла в этом городе дизайн-студию. А теперь устроила на миланском футбольном стадионе презентацию третьей модели. Выход на европейский рынок? Нет, пока не планируется. Но для китайской публики столь нарочитая связь бренда с Европой должна стать дополнительной (и очень мощной) завлекалочкой. Видимо, без такой рекламы никак, ведь за первые два месяца этого года продажи автомобилей SWM в Китае упали на 46% (реализовано 5815 экземпляров).
Итак, третья модель — это среднеразмерный кроссовер SWM G01. Он построен на новой G-платформе с многорычажной задней подвеской, тогда как ранние компактвэны имеют полузависимую и зависимую схемы. Колесная база — 2750 мм, почти как у кроссовера Land Rover Discovery Sport. Над внешностью работал новый шеф-дизайнер SWM Сотириос Ковос, который прежде трудился в Тойоте и приложил руку к хэтчбеку Yaris первого поколения. А за качество отвечает другой варяг — Фрэнсис Голман, пришедший из BMW.
Сиденья в пятиместном салоне, как заявляет компания SWM, отделаны итальянской кожей и украшены «французскими швами». Из оснащения есть подогрев и вентиляция передних кресел, медиасистема и виртуальные приборы. По технике подробностей еще меньше: обещаны турбомотор 1.5, шестиступенчатая «механика» и некий «автомат». Привод только передний.
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На китайский рынок паркетник SWM G01 выйдет только в августе. А у платформы G впереди большие перспективы. На ее основе будет построено целое семейство кроссоверов и компактвэнов, среди которых окажутся подзаряжаемые гибриды и электромобили, хотя будут и версии с бензиновыми турбомоторами объемом 1,8 и 2,0 л.
Компания SWM хоть и новичок в автопроме, но имеет давнюю историю. Ее основали в 1971 году предприниматели Пьеро Сирони и Фаусто Вергани, причем изначально фирма называлась SVVM (Sironi Vergani Vimercate Milano). В Милане компаньоны развернули выпуск мотоциклов с покупными двигателями объемом до 500 «кубиков», однако бизнес шел неважно — и уже в 1984 году компания закрылась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Спустя тридцать лет забытую марку возродили китайцы: компания Shineray Motorcycle возобновила производство мотоциклов в Италии, открыла завод в Китае и придумала новую расшифровку названия SWM — Speedy Working Motors. Следом руководство приняло решение осваивать автомобильный рынок, для чего заключило контракт с фирмой Brilliance. За последние два года под маркой SWM в Китае вышли однообъемники X7 и X3.
Компания изначально эксплуатировала итальянскую родословную в декоре машин, используя триколоры и соответствующие надписи, впоследствии стала спонсором миланского футбольного клуба Интер и открыла в этом городе дизайн-студию. А теперь устроила на миланском футбольном стадионе презентацию третьей модели. Выход на европейский рынок? Нет, пока не планируется. Но для китайской публики столь нарочитая связь бренда с Европой должна стать дополнительной (и очень мощной) завлекалочкой. Видимо, без такой рекламы никак, ведь за первые два месяца этого года продажи автомобилей SWM в Китае упали на 46% (реализовано 5815 экземпляров).
Итак, третья модель — это среднеразмерный кроссовер SWM G01. Он построен на новой G-платформе с многорычажной задней подвеской, тогда как ранние компактвэны имеют полузависимую и зависимую схемы. Колесная база — 2750 мм, почти как у кроссовера Land Rover Discovery Sport. Над внешностью работал новый шеф-дизайнер SWM Сотириос Ковос, который прежде трудился в Тойоте и приложил руку к хэтчбеку Yaris первого поколения. А за качество отвечает другой варяг — Фрэнсис Голман, пришедший из BMW.
Сиденья в пятиместном салоне, как заявляет компания SWM, отделаны итальянской кожей и украшены «французскими швами». Из оснащения есть подогрев и вентиляция передних кресел, медиасистема и виртуальные приборы. По технике подробностей еще меньше: обещаны турбомотор 1.5, шестиступенчатая «механика» и некий «автомат». Привод только передний.
Читайте также: Новый Jeep получил уникальную модификацию с кофеваркой на борту
На китайский рынок паркетник SWM G01 выйдет только в августе. А у платформы G впереди большие перспективы. На ее основе будет построено целое семейство кроссоверов и компактвэнов, среди которых окажутся подзаряжаемые гибриды и электромобили, хотя будут и версии с бензиновыми турбомоторами объемом 1,8 и 2,0 л.
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