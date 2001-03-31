Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки

Необычный "тюнинг" выполнен к первому апреля.



Honda показала, как, используя болгарку, можно из кроссовера сделать кабриолет. Нехитрый «тюнинг» продемонстрировал британский офис компании на примере Honda CR-V, сообщает



Представители марки отметили: автомобиль больше подойдет для стран с теплым климатом.



Правда, после удаления средней и задней стойки жесткость кузова значительно снизилась. Поэтому на таком кабриолете не рекомендуется передвигаться по дорогом общего пользования.



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«Это новое направления для CR-V и для компании. Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе — ноль автомобилей», — шутят британцы.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Honda показала, как, используя болгарку, можно из кроссовера сделать кабриолет. Нехитрый «тюнинг» продемонстрировал британский офис компании на примере Honda CR-V, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram Представители марки отметили: автомобиль больше подойдет для стран с теплым климатом.Правда, после удаления средней и задней стойки жесткость кузова значительно снизилась. Поэтому на таком кабриолете не рекомендуется передвигаться по дорогом общего пользования.«Это новое направления для CR-V и для компании. Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе — ноль автомобилей», — шутят британцы.



