» » Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки
Раздел: Авто  
0

Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки

Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки Необычный "тюнинг" выполнен к первому апреля.

Honda показала, как, используя болгарку, можно из кроссовера сделать кабриолет. Нехитрый «тюнинг» продемонстрировал британский офис компании на примере Honda CR-V, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Представители марки отметили: автомобиль больше подойдет для стран с теплым климатом.

Правда, после удаления средней и задней стойки жесткость кузова значительно снизилась. Поэтому на таком кабриолете не рекомендуется передвигаться по дорогом общего пользования.

Читайте также: SWM выпустила интересный паркетник G01

«Это новое направления для CR-V и для компании. Установленный целевой объем продаж на первоначальном этапе — ноль автомобилей», — шутят британцы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Honda, болгарка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     204
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали самый странный тюнинг BMW В Сети показали самый странный тюнинг BMW

Кабриолет БМВ М3 получил очень неординарный тюнинг вайдбоди.

Honda создала гибридный кроссовер для Европы Honda создала гибридный кроссовер для Европы

Honda представила предсерийный прототип гибридной версии нового кроссовера CR-V для европейского рынка.

В Токио показали тюнингованную версию Honda S660 В Токио показали тюнингованную версию Honda S660

Тюнинг-ателье Mugen представило новую версию Honda S66, это произошло на выставке в Токио.

Honda показала новый кроссовер Honda показала новый кроссовер

Состоялась презентация кроссовера Honda WR-V К

Фото нового кроссовера Honda WR-V Фото нового кроссовера Honda WR-V "слили" в Сеть

Под капотом кроссовера пропишется полуторалитровый бензиновый двигатель.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх