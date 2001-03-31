Раздел: Авто
Skoda не справляется со своевременным выпуском автомобилей
Компании не хватает производственных мощностей.
Škoda не успевает обеспечивать растущий спрос на свои автомобили. Компании не хватает рабочих рук и производственных мощностей двух чешских заводов. В планах строительство новой производственной площадки за пределами Чехии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Как сообщил генеральный директор Škoda Бернхард Майер, рассматривается и другой вариант — перенос производства на другие заводы европейской сети Volkswagen Group. «Если мы хотим продолжать расти, единственный путь — это миграция или автоматизация», — сказал Майер. Эта возможность будет обсуждаться руководством концерна на следующей неделе.
В прошлом году на чешских заводах Škoda было собрано 858 103 автомобилей, что на 12% больше, чем в 2016-м, а мировые продажи марки достигли 1.2 миллиона автомобилей. В 2019 году компания планирует начать производство третьего кроссовера, основанного на концепте Vision X, что потребует увеличения европейских мощностей. По словам Майера, годовой объем производства на головном предприятии Škoda во Млада-Болеславе планируют увеличить на 80 тысяч единиц. Большая часть от этого количества придется на новый компактный кроссовер. Чтобы справиться с такими объемами руководство компании планирует ввести шестидневку, но договориться с профсоюзной организацией по этому вопросу пока не удалось.
Шестидневная рабочая неделя уже введена на заводе компании в Квасинах. Кроме того, в 2015 — 2016 годах количество сотрудников на предприятии увеличилось в два раза и к концу 2017 года достигло 6 907 человек. Но даже несмотря на это, оба завода Škoda работают в три смены.
Для введения шестого рабочего дня в Млада-Болеславе предприятию понадобится еще 3000 — 3500 работников и в компании не скрывают, что совсем не против украинских трудовых мигрантов. Škoda все чаще использует украинских рабочих для заполнения вакансий, считая их отличными специалистами.
Читайте также: SWM выпустила интересный паркетник G01
«Украинские работники делают замечательную работу. Это не метод демпинга зарплаты», — сказал член совета директоров Škoda по кадровым вопросам Богдан Войнар. «Мы платим значительно больше, чем средняя заработная плата в промышленности в Чешской Республике», — добавил он.
Škoda не успевает обеспечивать растущий спрос на свои автомобили. Компании не хватает рабочих рук и производственных мощностей двух чешских заводов. В планах строительство новой производственной площадки за пределами Чехии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Как сообщил генеральный директор Škoda Бернхард Майер, рассматривается и другой вариант — перенос производства на другие заводы европейской сети Volkswagen Group. «Если мы хотим продолжать расти, единственный путь — это миграция или автоматизация», — сказал Майер. Эта возможность будет обсуждаться руководством концерна на следующей неделе.
В прошлом году на чешских заводах Škoda было собрано 858 103 автомобилей, что на 12% больше, чем в 2016-м, а мировые продажи марки достигли 1.2 миллиона автомобилей. В 2019 году компания планирует начать производство третьего кроссовера, основанного на концепте Vision X, что потребует увеличения европейских мощностей. По словам Майера, годовой объем производства на головном предприятии Škoda во Млада-Болеславе планируют увеличить на 80 тысяч единиц. Большая часть от этого количества придется на новый компактный кроссовер. Чтобы справиться с такими объемами руководство компании планирует ввести шестидневку, но договориться с профсоюзной организацией по этому вопросу пока не удалось.
Шестидневная рабочая неделя уже введена на заводе компании в Квасинах. Кроме того, в 2015 — 2016 годах количество сотрудников на предприятии увеличилось в два раза и к концу 2017 года достигло 6 907 человек. Но даже несмотря на это, оба завода Škoda работают в три смены.
Для введения шестого рабочего дня в Млада-Болеславе предприятию понадобится еще 3000 — 3500 работников и в компании не скрывают, что совсем не против украинских трудовых мигрантов. Škoda все чаще использует украинских рабочих для заполнения вакансий, считая их отличными специалистами.
Читайте также: SWM выпустила интересный паркетник G01
«Украинские работники делают замечательную работу. Это не метод демпинга зарплаты», — сказал член совета директоров Škoda по кадровым вопросам Богдан Войнар. «Мы платим значительно больше, чем средняя заработная плата в промышленности в Чешской Республике», — добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1112
0
Оставьте свой комментарий