Раздел: Авто
Nissan будет выпускать Datsun для нового рынка
Автомобили будут собирать в Пакистане.
Новые автомобили бюджетной марки Datsun начнут продавать на рынке Пакистана. Модели японской компании будут собирать в этой стране и в этом примет участие новый партнер Nissan — компания Ghandhara Nissan Ltd, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Пакистанский автомобильный рынок растет и только за последний год он вырос на 200 тысяч. Вывод марки Datsun является частью стратегии по развитию географии присутствия компании Nissan.
В течение четырех лет Ghandhara Nissan Ltd инвестирует в производство и развитие дилерской сети около 41 млн долларов.
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Планируется создать около 1800 новых рабочих мест. Первые автомобили Datsun, произведенные в Пакистане, поступят в продажу уже в 2019 году.
Новые автомобили бюджетной марки Datsun начнут продавать на рынке Пакистана. Модели японской компании будут собирать в этой стране и в этом примет участие новый партнер Nissan — компания Ghandhara Nissan Ltd, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Пакистанский автомобильный рынок растет и только за последний год он вырос на 200 тысяч. Вывод марки Datsun является частью стратегии по развитию географии присутствия компании Nissan.
В течение четырех лет Ghandhara Nissan Ltd инвестирует в производство и развитие дилерской сети около 41 млн долларов.
Читайте также: Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки
Планируется создать около 1800 новых рабочих мест. Первые автомобили Datsun, произведенные в Пакистане, поступят в продажу уже в 2019 году.
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