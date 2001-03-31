» » Nissan будет выпускать Datsun для нового рынка
Раздел: Авто  
0

Nissan будет выпускать Datsun для нового рынка

Nissan будет выпускать Datsun для нового рынка Автомобили будут собирать в Пакистане.

Новые автомобили бюджетной марки Datsun начнут продавать на рынке Пакистана. Модели японской компании будут собирать в этой стране и в этом примет участие новый партнер Nissan — компания Ghandhara Nissan Ltd, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Пакистанский автомобильный рынок растет и только за последний год он вырос на 200 тысяч. Вывод марки Datsun является частью стратегии по развитию географии присутствия компании Nissan.

В течение четырех лет Ghandhara Nissan Ltd инвестирует в производство и развитие дилерской сети около 41 млн долларов.

Читайте также: Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки

Планируется создать около 1800 новых рабочих мест. Первые автомобили Datsun, произведенные в Пакистане, поступят в продажу уже в 2019 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nissan, Datsun

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     640
     0

Похожие новости по теме

Озвучена цена хетчбэка redi-GO от Datsun Озвучена цена хетчбэка redi-GO от Datsun

Стало известно, сколько будет стоить новинка от Datsun.

Вышел тизер нового хетчбэка от компании Datsun Вышел тизер нового хетчбэка от компании Datsun

Премьера модели состоится в ближайшее время.

Тизерное изображение нового хэтчбэка бренда Datsun появилось в сети Тизерное изображение нового хэтчбэка бренда Datsun появилось в сети

В основе конструкции лежит архитектура, созданная Renault-Nissan.

Datsun представила предвестника своего первого кроссовера Datsun представила предвестника своего первого кроссовера

Бюджетный бренд Nissan показал прототип GO-Cross.

Datsun покажет концепт бюджетного кроссовера Datsun покажет концепт бюджетного кроссовера

Активности японцев можно только позавидовать.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх