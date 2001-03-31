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Раздел: Авто  
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На Киевщине видели редкий автобус Ikarus

На Киевщине видели редкий автобус IkarusИх отличительная черта – кузов с элементами из нержавеющей стали.

На дорогах Киевской области замечен очень интересный туристический автобус класса миди. На поверку им оказался Ikarus E13.51 – машина длиной 7,86 м с салоном на 26 мест. Автобус редкий, так как выпущен в 2002 году не на основном предприятии в венгерском городе Секешфехервар, а на заводе малых серий EAG в Будапеште, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Ikarus E13.51 отличается интересным дизайном носовой части – со ступенчатой нижней оконной линией. Интересно, что в кузове широко используются элементы из нержавеющей стали (об этом гласит табличка Stainless на корме). Из «нержавейки» в частности изготовлены колесные арки и входные ступеньки.

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Автобус построен на шасси RABA B130.50-151. Двигатель – турбодизель MAN D0824 (Евро 2) мощностью 155 л.с. Коробка передач – механическая, ZF. Подвеска колес – пневматическая, передняя – независимая.

На Киевщине видели редкий автобус Ikarus
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 Теги: автобус, Ikarus

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Сегодня, 11:48 » Автор: Богдан Процив
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