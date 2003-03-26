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Раздел: Авто  
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В Пекин привезут обновленную копию Mercedes-Benz Gelandewagen 

В Пекин привезут обновленную копию Mercedes-Benz Gelandewagen  Комплектацию обновленного автомобиля наградили множеством хромированных деталей.

Автохолдинг BAIC представит на пекинской автовыставке рестайлинговый внедорожник Beijing BJ80, являющийся «пиратской» копией известного Mercedes-Benz G-Class.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

«Посвежевший» Beijing BJ80 стал шире на 85 мм, благодаря массивным расширителям колесных арок. В моторном отсеке внедорожника будет стоять новейший двухлитровый дизельный мотор мощностью 204 л.с. Плюс к этому, из линейки двигателей не исчезнет и прежний бензиновый агрегат объёмом 2,3 литра, который выдает 250 л.с. от Saab 9-5. Сочетаться с ними будет 6-скоростная автоматическая КПП.

Топовую комплектацию обновленного автомобиля наградили множеством хромированных деталей в экстерьере, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов и красными суппортами тормозной системы.

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В салоне внедорожника появятся современные кресла второго ряда, разделенные центральной консолью, на которой расположены кнопки управления информационно-развлекательным комплексом, двумя дисплеями в подголовниках передних сидений и климат-контролем.
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 Теги: Mercedes-Benz Gelandewagen, Пекин, копия

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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