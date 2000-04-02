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Эксперт развенчал пять главных мифов об автомобильном топливе
В эти распространённые заблуждения можно не верить.
Топливный рынок далек от совершенства, из-за чего вокруг бензина и солярки витает множество слухов, мифов и легенд, многие из которых обрели весьма устойчивую позицию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Мы же хотим развенчать пять из них, которые наиболее прочно вошли в автомобильную среду:
1. Правдивого 95-го бензина на заправках не сыскать и вместо него можно со спокойной совестью лить 92-й. Родом этот миф из 90-хх, когда в колонках на АЗС можно было найти что угодно. Сейчас же ситуация иная. Уважающие себя сети контролируют качество топлива ри шанс получить бензин с более низким октановым числом крайне мал. Более того, лить в машину, для которой рекомендован 95-й бензин, 92-й - попросту опасно. Это может вылиться в серьезную поломку машины.
2. Бензин с более высоким октановым числом, нежели рекомендованное производителем, добавляет автомобилю мощность и надежности. Нет. Двигатель рассчитан на топливо с определенным октановым числом и именно на нем он будет работать оптимально. При более высоком значении, детонация будет происходить позже, что никак не сделает вашу машину лучше в эксплуатации.
3. Дороже топливо - выше качество. Данный миф лишь частично ложен. Если вы нашли АЗС с откровенно низкими ценами по рынку - то с высокой вероятностью там вам зальют непонятно-что. В случае же с крупными сетями АЗС - все они имеют примерно равные цены, особенно с учетом дисконтных программ и разница на качестве никак не скажется.
4. Дизельному двигателю неважно качество топлива. Это огромнейшее заблуждение. Да, сразу после заправке дизель даже на откровенно плохом топливе поедет нормально, но уже пара таких заправок приведет к катастрофе с мотором, устранять которую будет чрезвычайно сложно и дорого.
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5. На плохом бензине машина не поедет. Такое может случиться, если залить в бак то, что с бензином вообще имеет мало общего. Даже на плохом топливе машина поедет, но в случае с бензиновым двигателем, вы сразу почувствуете потерю мощности, непонятные рывки и посторонние звуки.
Топливный рынок далек от совершенства, из-за чего вокруг бензина и солярки витает множество слухов, мифов и легенд, многие из которых обрели весьма устойчивую позицию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Мы же хотим развенчать пять из них, которые наиболее прочно вошли в автомобильную среду:
1. Правдивого 95-го бензина на заправках не сыскать и вместо него можно со спокойной совестью лить 92-й. Родом этот миф из 90-хх, когда в колонках на АЗС можно было найти что угодно. Сейчас же ситуация иная. Уважающие себя сети контролируют качество топлива ри шанс получить бензин с более низким октановым числом крайне мал. Более того, лить в машину, для которой рекомендован 95-й бензин, 92-й - попросту опасно. Это может вылиться в серьезную поломку машины.
2. Бензин с более высоким октановым числом, нежели рекомендованное производителем, добавляет автомобилю мощность и надежности. Нет. Двигатель рассчитан на топливо с определенным октановым числом и именно на нем он будет работать оптимально. При более высоком значении, детонация будет происходить позже, что никак не сделает вашу машину лучше в эксплуатации.
3. Дороже топливо - выше качество. Данный миф лишь частично ложен. Если вы нашли АЗС с откровенно низкими ценами по рынку - то с высокой вероятностью там вам зальют непонятно-что. В случае же с крупными сетями АЗС - все они имеют примерно равные цены, особенно с учетом дисконтных программ и разница на качестве никак не скажется.
4. Дизельному двигателю неважно качество топлива. Это огромнейшее заблуждение. Да, сразу после заправке дизель даже на откровенно плохом топливе поедет нормально, но уже пара таких заправок приведет к катастрофе с мотором, устранять которую будет чрезвычайно сложно и дорого.
Читайте также: Инженеры Honda показали, как превратить кроссовер в кабриолет с помощью болгарки
5. На плохом бензине машина не поедет. Такое может случиться, если залить в бак то, что с бензином вообще имеет мало общего. Даже на плохом топливе машина поедет, но в случае с бензиновым двигателем, вы сразу почувствуете потерю мощности, непонятные рывки и посторонние звуки.
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