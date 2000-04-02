Раздел: Авто
Chery рассекретила характеристики нового внедорожника Tiggo 8
В Украине продажи автомобиля начнутся в конце апреля.
Компания Chery представила большой 7-местный внедорожник Tiggo 8 еще в начале февраля. Тогда на специальном мероприятии в Китае журналистам продемонстрировали экстерьер новинки, не позволив даже заглянуть внутрь. Сейчас компания опубликовала техническую информацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Chery Tiggo 8 построен на удлиненной платформе T1X с задней независимой подвеской. Та же архитектура лежит в основе компактных кроссоверов Tiggo 5X и Tiggo 7. По размеру новый внедорожник близок к Skoda Kodiaq. Его габариты: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 746 мм, а колесная база – 2 710 мм. Объем багажника при сложенных сидениях третьего ряда составляет 892 литра. Если сложить еще и второй ряд, полезный объем возрастает до 1 932 литров.
Под капотом Tiggo 8 трудится 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. На старте продаж в Китае автомобиль предложат с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон от нуля до «сотни» занимает 10,5 секунд. Механическая КПП появится позже. А вот полный привод даже не планируется.
В салоне цифровая приборная панель с большим цветных экраном бортового компьютера. Еще один экран – на центральной консоли. Он отвечает за управление информационно-развлекательной системой и навигацией. Кроссовер получил двухзонный климат-контроль и электрический стояночный тормоз. Посадочная формула 7-местного Tiggo 8 вполне стандартна: 2+3+2. У пассажиров третьего ряда места немного, зато есть отдельный кондиционер.
Читайте также: Эксперт развенчал пять главных мифов об автомобильном топливе
Продажи в Китае стартуют сразу после премьеры Chery Tiggo 8 на автосалоне в Пекине в конце апреля.
Компания Chery представила большой 7-местный внедорожник Tiggo 8 еще в начале февраля. Тогда на специальном мероприятии в Китае журналистам продемонстрировали экстерьер новинки, не позволив даже заглянуть внутрь. Сейчас компания опубликовала техническую информацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Chery Tiggo 8 построен на удлиненной платформе T1X с задней независимой подвеской. Та же архитектура лежит в основе компактных кроссоверов Tiggo 5X и Tiggo 7. По размеру новый внедорожник близок к Skoda Kodiaq. Его габариты: длина – 4 700 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 746 мм, а колесная база – 2 710 мм. Объем багажника при сложенных сидениях третьего ряда составляет 892 литра. Если сложить еще и второй ряд, полезный объем возрастает до 1 932 литров.
Под капотом Tiggo 8 трудится 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. На старте продаж в Китае автомобиль предложат с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон от нуля до «сотни» занимает 10,5 секунд. Механическая КПП появится позже. А вот полный привод даже не планируется.
В салоне цифровая приборная панель с большим цветных экраном бортового компьютера. Еще один экран – на центральной консоли. Он отвечает за управление информационно-развлекательной системой и навигацией. Кроссовер получил двухзонный климат-контроль и электрический стояночный тормоз. Посадочная формула 7-местного Tiggo 8 вполне стандартна: 2+3+2. У пассажиров третьего ряда места немного, зато есть отдельный кондиционер.
Читайте также: Эксперт развенчал пять главных мифов об автомобильном топливе
Продажи в Китае стартуют сразу после премьеры Chery Tiggo 8 на автосалоне в Пекине в конце апреля.
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