Раздел: Авто
В Китае представят новую версию копии Mercedes-Benz Gelandewagen
По сравнению с предыдущей моделью, Beijing BJ80 2019 стал ещё больше.
На моторшоу в Пекине в скором времени дебютирует обновленная копия Mercedes-Benz Gelandewagen. Речь идет о рестайлированном Beijing BJ80 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
У внедорожника незначительно увеличились габариты. В частности, транспортное средство стало шире на 85 мм за счет массивных колесных арок. Под капотом Beijing BJ80 2019 находится 2-литровый «дизель», способный генерировать 204 лошадиные силы. Кроме этого, в линейке двигателей остался прежний бензиновый силовой агрегат на 2,3 литра и 250 лошадиных сил. Оба движка осуществляют работу в паре с 6-диапазонным «автоматом».
Топовая модификация Beijing BJ80 2019 обзаведется большим количеством хромированных элементов в отделке экстерьера, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и красными суппортами тормозной системы. Интерьер внедорожника пополнится оригинальными сиденьями второго ряда, разделенными консолью с кнопками. В салоне присутствует современная развлекательная система, два дисплея и климат-контроль.
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Цены на автомобиль будут обнародованы сразу после презентации.
На моторшоу в Пекине в скором времени дебютирует обновленная копия Mercedes-Benz Gelandewagen. Речь идет о рестайлированном Beijing BJ80 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
У внедорожника незначительно увеличились габариты. В частности, транспортное средство стало шире на 85 мм за счет массивных колесных арок. Под капотом Beijing BJ80 2019 находится 2-литровый «дизель», способный генерировать 204 лошадиные силы. Кроме этого, в линейке двигателей остался прежний бензиновый силовой агрегат на 2,3 литра и 250 лошадиных сил. Оба движка осуществляют работу в паре с 6-диапазонным «автоматом».
Топовая модификация Beijing BJ80 2019 обзаведется большим количеством хромированных элементов в отделке экстерьера, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и красными суппортами тормозной системы. Интерьер внедорожника пополнится оригинальными сиденьями второго ряда, разделенными консолью с кнопками. В салоне присутствует современная развлекательная система, два дисплея и климат-контроль.
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Цены на автомобиль будут обнародованы сразу после презентации.
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