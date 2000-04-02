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Раздел: Авто  
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В Китае представят новую версию копии Mercedes-Benz Gelandewagen

В Китае представят новую версию копии Mercedes-Benz Gelandewagen По сравнению с предыдущей моделью, Beijing BJ80 2019 стал ещё больше.

На моторшоу в Пекине в скором времени дебютирует обновленная копия Mercedes-Benz Gelandewagen. Речь идет о рестайлированном Beijing BJ80 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

У внедорожника незначительно увеличились габариты. В частности, транспортное средство стало шире на 85 мм за счет массивных колесных арок. Под капотом Beijing BJ80 2019 находится 2-литровый «дизель», способный генерировать 204 лошадиные силы. Кроме этого, в линейке двигателей остался прежний бензиновый силовой агрегат на 2,3 литра и 250 лошадиных сил. Оба движка осуществляют работу в паре с 6-диапазонным «автоматом».

Топовая модификация Beijing BJ80 2019 обзаведется большим количеством хромированных элементов в отделке экстерьера, 20-дюймовыми легкосплавными дисками и красными суппортами тормозной системы. Интерьер внедорожника пополнится оригинальными сиденьями второго ряда, разделенными консолью с кнопками. В салоне присутствует современная развлекательная система, два дисплея и климат-контроль.

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Цены на автомобиль будут обнародованы сразу после презентации.
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 Теги: Китай, Gelandewagen

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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